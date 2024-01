Arriva la bocciatura in Serie A: “Fallirà”. Un’operazione di mercato appena conclusa sta scatenando opinioni contrapposte

Il mercato sta proseguendo a piccoli passi in questa fase iniziale. L’Inter capolista ha già piazzato il colpo Buchanan, mentre si attendono le contromosse annunciate del Napoli, con Samardzic e forse Dragusin, e dello stesso Milan, in cerca di un tassello per la martoriata difesa.

E la Juventus? Mentre Giuntoli sarebbe in attesa di sapere se l’operazione per il difensore portoghese del Lilla, Tiago Djalò, potrà andare in porto oppure no, la società bianconera ha pensato bene di piazzare un altro suo giovane talento in Serie A.

Dean Huijsen, così come Kenan Yildiz, appartiene alla specie dei ‘predestinati’, ovvero coloro che hanno già la strada tracciata grazie ad un destino benevolo che ha fornito loro un naturale, e raro, talento.

Fino a qualche giorno fa sembrava che il futuro del centrale olandese, classe 2005, dovesse tingersi di gialloblù. Juventus e Frosinone erano infatti d’accordo a proseguire, e incrementare, la collaborazione che ha già portato in Ciociaria tre talenti bianconeri della Next Gen: Soulé, Barrenechea e Jorge.

Roma, Huijsen già bocciato: la sentenza dell’ex

Uno scambio di battute e, forse, una telefonata hanno, di fatto, cambiato tutto e beffato il Frosinone. L’inserimento in extremis della Roma di José Mourinho ha fatto saltare l’accordo tra bianconeri e canarini. Huijsen ha scelto la Roma, lasciando l’amaro in bocca ai gialloblù.

Il giovane olandese non ha fatto granché contenta nemmeno l’opinione pubblica intorno alla Juventus, che oltre a vedere non rispettata la parola data al Frosinone, è fermamente convinta che la scelta di Huijsen sia sbagliata poiché al Frosinone avrebbe avuto senza dubbio più opportunità di giocare con continuità, che è poi la motivazione principale che ha spinto la società bianconera a darlo in prestito.

Durante la diretta Twitch di Tv Play è intervenuto l’ex attaccante Davide Moscardelli, che ha detto la sua riguardo la vicenda Juve-Roma-Huijsen. “La risposta alla scelta della Roma la darà il campo. Se fosse vero che Smalling tornerà in campo tra qualche settimana e con Ndicka che rientra dalla Coppa d’Africa a quel punto il giovane olandese non giocherebbe mai”, queste le sue parole riportate da calciomercato.it.

Un’operazione che Moscardelli non avrebbe mai fatto. Il campo darà la risposta. L’ha detto Moscardelli, l’ha detto anche Allegri. La parola passa pertanto al campo e a Huijsen. Soprattutto lui dovrà dare delle risposte. A Mourinho, alla Roma ma, soprattutto, a Giuntoli e alla Juventus.