Barrenechea e 20 milioni, colpo Juve in Serie A. Il mercato in corso presenta infinite opportunità anche per la società bianconera.

Per gennaio o giugno che sia, il mercato della Juventus, orientato dal suo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, inizia a scaldarsi. La prossima estate sarà, presumibilmente, il momento in cui la società bianconera apporterà i primi importanti cambi all’interno del proprio organico.

La sessione di gennaio può pertanto risultare utile sia per tentare di cogliere qualche opportunità per la stagione in corso, sia per iniziare a seminare in vista della prossima. L’attuale annata si sta sviluppando in termini molto positivi per la società bianconera.

Non soltanto il secondo posto in classifica, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche la crescita esponenziale, sia qualitativa che quantitativa, dei giovani provenienti dalla Next Gen.

L’esplosione di Kenan Yildiz è soltanto la punta dell’iceberg di un progetto decennale che potrebbe portare frutti addirittura inimmaginabili. Accanto al gioiello turco vi sono anche altri profili quali Iling Junior, Miretti, Colussi Caviglia che stanno contribuendo già da due di stagioni alle sorti della formazione guidata da Allegri.

Tutto questo senza dimenticare come altri giovani targati Juventus siano presenti in altri club di Serie A.

Barrenechea e 20 milioni, colpo Juve con Buongiorno

Il passaggio di queste ultime ore, non senza un codazzo di polemiche, del 2005 Dean Huijsen alla Roma, rappresenta soltanto l’ultimo esempio della bontà della nidiata di talenti sbocciata nella seconda squadra della Juventus.

Nel Frosinone di mister Eusebio Di Francesco ve ne sono altri tre che stanno facendo molto bene in questa stagione. Matias Soulé, talento argentino, classe, 2003, la punta di diamante del trio bianconero-gialloblu che comprende inoltre l’altro argentino, classe 2001, Enzo Barrenechea e l’attaccante brasiliano, classe 2002, Kaio Jorge.

In vista della prossima stagione uno dei tre talenti sbarcati in Ciociaria, Enzo Barrenechea, potrebbe entrare nella trattativa tra la Juventus ed il Torino per far sbarcare alla Continassa Alessandro Buongiorno, difensore centrale, e capitano dei granata, nonché della nazionale azzurra.

Urbano Cairo, presidente del Torino, valuta il suo difensore non meno di 30 milioni di euro. L’eventuale inserimento del centrocampista argentino permetterebbe alla Juventus di ridurre l’esborso cash che toccherebbe comunque i 20 milioni di euro.

Dopo Gleison Bremer ecco che dai cugini granata può arrivare anche Alessandro Buongiorno. 194 centimetri di altezza, forte in marcatura e nel gioco aereo, il mancino capitano granata potrebbe rappresentare la vera figura in grado di sostituire un mostro sacro come Giorgio Chiellini.