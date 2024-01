Bonucci, nuova squadra a gennaio: ecco dove giocherà

Protagonista nelle ultime sessioni di mercato, Bonucci sembra essere ormai ad un passo dalla sua nuova squadra

Un vero e proprio tormentone delle ultime sessioni estive di mercato: Leonardo Bonucci, dopo aver lasciato la Juventus, ha trovato la sua nuova squadra nell’Union Berlino.

Il club di Bundesliga, per festeggiare la prima storica qualificazione alla Champions League, aveva bisogno di un giocatore esperto, di livello internazionale e con la capacità di affrontare determinati palcoscenici.

Per questo motivo la dirigenza del club tedesco è andata su Bonucci, anche se poi il rendimento del centrale non è stato dei migliori. Diverse difficoltà e anche la panchina nella delicata sfida di Champions League in casa contro il Napoli: nell’ultima sessione invernale di mercato si pensava potesse tornare in Serie A.

Lo ha cercato la Roma, che aveva bisogno di un difensore considerando un reparto decimato da infortuni e assenze: l’eventuale arrivo di Bonucci nella Capitale non era ben visto dai tifosi che hanno fatto partire una vera e propria rivolta social per far capire il loro pensiero.

Alla fine Bonucci non si è trasferito alla Roma e i giallorossi sono andati su Huijsen, difensore arrivato in prestito secco dalla Juventus e autore di una buonissima partita contro l’Atalanta.

Bonucci, futuro deciso: ecco dove giocherà

Per quanto riguarda l’ex centrale azzurro possiamo sottolineare come sia destinato ad essere protagonista anche in questa sessione invernale di mercato. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul noto social X sembra essere il Fenerbahce la squadra più vicina al classe 1987. Filtra ottimismo per il buon esito della trattativa e, qualora le cose andassero per il verso giusto, Bonucci si troverebbe di fronte ad una sfida veramente interessante.

Il Fenerbahce è in piena lotta per il titolo e un giocatore come il campione d’Europa può solamente far bene alle ambizioni della squadra. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nell’uno contro uno, nelle marcature preventive e nel dettare tempi e ritmi di gioco: Bonucci infatti è in grado di far partire l’azione con estrema qualità.

A tutte queste caratteristiche bisogna aggiungere la sua voglia di vincere, la sua esperienza e la capacità di diventare leader indiscusso all’interno dello spogliatoio. Prima la Bundesliga, poi la possibilità di tornare in Serie A – dove lo ha cercato anche il Genoa – ed ora una trattativa che potrebbero portare il difensore a giocare con la maglia del Fenerbahce.

Non ci resta che attendere per capire il futuro di chi, negli ultimi mesi, è stato grande protagonista sul mercato per completare una gloriosa carriera con un’ultima metà di stagione all’altezza del suo pedigree.