Calciomercato: colpo Lamela, può tornare in Serie A

Erik Lamela torna in Serie A: bomba di mercato riguardo il futuro dell’ex Roma, che ha la possibilità di lasciare il Siviglia per vivere una nuova esperienza in Italia.

Clamoroso ritorno al passato per il giocatore, esploso in Italia con la maglia della Roma. Cresciuto nel River e arrivato in Europa grazie ai giallorossi, è arrivato ai grandi livelli anche grazie al Tottenham. Attualmente al Siviglia, in questi anni ha vissuto una parabola discendente che l’ha portato a guadagnare anche di meno rispetto agli anni scorsi. Adesso il suo stipendio è accessibile per i club di Serie A che stanno pensando di prenderlo in questa sessione di calciomercato.

La voce, che rilancia l’indiscrezione di calciomercato relativa al futuro di Erik Lamela, ha del clamoroso. A sorpresa, il dirigente che l’ha portato in Serie A potrebbe riaccoglierlo in Italia con la maglia di un altro club. Non è la Roma la prossima destinazione del classe 1992 che, a 31 anni, ha ancora le qualità per fare la differenza nel nostro campionato. Nelle ultime ore è sputata fuori l’idea di acquistarlo dal Siviglia, che non vive una situazione facile in classifica.

Lamela in Serie A, ecco la prossima destinazione

Le difficoltà del club andaluso potrebbero spingere il club ad accelerare per quanto riguarda l’arrivo in Italia di Erik Lamela. Il calciatore, che fino a questo momento non ha trovato grande continuità con 7 partite all’attivo e 2 gol, ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

La sua situazione potrebbe favorire il ritorno nel massimo campionato italiano. C’è questa opportunità avallata anche dal neo direttore generale che ha aperto a questa ipotesi anche se resta da convincere il ragazzo che non è del tutto convinto della destinazione.

Erick Lamela di nuovo in Serie A? E’ uno scenario possibile a patto che le parti trovino la quadra riguardo l’ingaggio e gli anni di contratto. Prima della fine del calciomercato può arrivare la svolta con Walter Sabatini pronto a chiudere per questo grande colpo e portare alla Salernitana Lamela del Siviglia.

Lamela alla Salernitana? C’è una voce che conferma questa idea

I quotidiani locali di Salerno hanno riportato questa notizia di calciomercato relativa all’interesse di Sabatini, che sta provando a portare alla Salernitana Lamela in questo calciomercato di gennaio 2024. La trattativa può andare in porto nelle ultime settimane di mercato, quando il Siviglia può aprire alla cessione a zero del ragazzo che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Da capire, infine, le intenzioni dell’argentino che prima di trasferirsi alla Salernitana vuole delle garanzie dal punto di vista tecnico ed economico, visto che i granata sono in una situazione disastroso in classifica con l’ultimo posto in Serie A. Ad oggi, dunque, quella di Lamela alla Salernitana si tratta di una semplice suggestione di calciomercato.