Calciomercato: accordo con Dragusin, non firmerà col Tottenham

Svolta di calciomercato per quello che sarà il futuro di Radu Drsgusin. Il centrale del Genoa è pronto ad una nuova avventura e ci sono novità sul suo futuro.

Sono diverse le squadre interessate a prendere il giocatore in vista delle prossime ore che rappresentano il calciomercato di gennaio e che potrebbe portare a nuovi sviluppi e cambiamenti per il centrale ex Juventus che può andare dopo pochi mesi a firmare con un’altra squadra. Si è parlato tanto di quelle che sono state le ultime offerte per il giocatore, con il Genoa che si è trovato di fronte diverse squadre che hanno provato a prenderlo. Adesso si entra nel vivo dell’operazione per provare a capire come andrà a finire.

Perché ora vuole cogliere questa grande occasione al volo lo stesso Dragusin e provare a giocare per una delle migliori squadre d’Europa. Infatti, è proprio in questi prossimi giorni che si può sbloccare l’affare di mercato tra il Genoa e un’altra società. Il futuro del giocatore può essere ancora in Serie A o anche all’estero dove ci sono tante altre squadre interessate a prenderlo.

Calciomercato Dragusin: sfida a tre tra Napoli, Tottenham e Bayern Monaco

E’ un momento decisivo per la carriera di Radu Dragusin pronto a firmare con una nuova società. Ci sono Tottenham, Bayern Monaco e Napoli che puntano forte sul giocatore da tempo per prenderlo già in queste sessione di mercato di gennaio. Da una parte gli azzurri con soldi cash più i cartellini di Ostigard e Zanoli per convincere il Genoa, dall’altra Bayern Monaco e Tottenham che solo con cash possono arrivare sui 25 milioni. La richiesta del Genoa è di 30 ma pare che con tutti e 3 i club si possa arrivare ad un accordo.

Dunque, la differenza la farà proprio la scelta del giocatore. Perché sarà Dragusin a decidere alla fine per chi giocare tra Napoli, Tottenham e Bayern Monaco. Tutte e tre le società possono accontentare economicamente il difensore e il suo assistito, ma lui ha voglia di giocare anche se il suo sogno da sempre è la Premier League. La differenza potrebbe arrivare da un progetto tecnico illustrato nei suoi confronti nei minimi dettagli.

Oltre a queste squadre però occhio anche a Milan e Newcastle che segue il giocatore da mesi e potrebbe anche a sorpresa sferrare una maxi offerta per lui e il Genoa convincendo il giocatore a trasferirsi in Premier League nelle prossime ore.