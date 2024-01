Napoli: triplo colpo, arriva anche un nuovo attaccante

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere la marcia nel mercato in entrata. Pronti dei nuovi acquisti per rivoluzionare la rosa e provare a tornare a lottare per la zona Champions League.

La squadra Campione d’Italia sta attraversando un vero momento di crisi e il girone d’andata di campionato è terminato con un clamoroso 9 posto a 28 punti, ben 22 in meno rispetto la passata stagione quando gli azzurri allenati da Spalletti volavano in testa alla classifica senza dare scampo a nessuno. Ora il Napoli è nelle mani di Mazzarri arrivato dopo l’esonero di Garcia e presto potrebbero arrivare delle nuove notizie in merito a quello che può essere anche il suo futuro se non dovesse ottenere buoni risultati nelle prossime gare.

Intanto, c’è da sistemare la rosa con alcuni giocatori andati via e altri pronti a partire. Tutto questo a gennaio, perché sarà una grande rivoluzione di mercato da parte del Napoli che è vicino all’acquisto di altri giocatori in diverse posizioni del campo. C’è da rinforzare per bene la rosa e lo si farà sfruttando anche le occasioni che si stanno creando in questa sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Napoli: svolta con tre acquisti

Il Napoli è pronto a chiudere già entro questa settimana dei nuovi acquisti e per questo motivo che si vuole accelerare nelle trattative. Sembra ormai sfumato il colpo Dragusin che firmerà con Tottenham o Bayern Monaco e allora la società azzurra ha deciso di cambiare obiettivo e puntare su Nehuen Perez dell’Udinese, con cui già si tratta anche per l’arrivo di Samardzic. Doppio pacchetto friulano in arrivo per gli azzurri che hanno intenzione di provare a portare il prima possibile in rosa i due giocatori che possono essere utili all’allenatore per le prossime e importanti partite.

Oltre a Samardzic e Perez il Napoli vuole provare a chiudere anche l’acquisto di Ngonge, nuovo nome uscito fuori per l’attacco azzurro. Su di lui ci sono anche Fiorentina e altre società, ma potrebbe averla vinta proprio il club di De Laurentiis che vuole provare ad arricchire anche la zona offensiva per liberare qualche partenza.

Ci sono diversi giocatori in uscita, uno è sicuro Zerbin che verrà lasciato andare proprio a gennaio e al suo posto può arrivare Ngonge al Napoli. L’altro attaccante, Matteo Politano, ha deciso di rifiutare le importanti offerte dall’Arabia Saudita ed è pronto a restare discutendo anche il rinnovo.