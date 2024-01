Colpo in Serie A: stanno prendendo Traore

Affare a sorpresa in Serie A con l’imminente ritorno di Hamed Traore: colpo a sorpresa per le big italiane, ecco dove giocherà. Il retroscena del trasferimento

Aveva detto addio all’Italia per imporsi in Premier League, ma complice anche la malaria non è riuscito a tirare fuori tutto il suo potenziale. A gennaio potrebbe arrivare il suo ritorno in Serie A con l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa da Sky Sport: ecco la sua prossima squadra.

Saranno giorni intensi con le big della Serie A pronti a sferrare colpi a sorpresa. Il fronte calciomercato potrà regalare indicazioni suggestive in ottica futura: a gennaio può arrivare Hamed Traore, che è passato dal Sassuolo al Bournemouth senza incidere più di tanto in Inghilterra.

Serie A, colpo Traore: ecco dove giocherà

Una voglia immensa di mettersi di nuovo al lavoro in Serie A. Già è arrivato a Roma per una visita specialistica, ora potrebbe così restare ancora in Italia. Ecco la ricostruzione dell’imminente affare con un sogno nel cassetto: ritornare a regalare giocate da urlo ai suoi futuri tifosi.

Come svelato da Sky Sport, Hamed Traore potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo gli anni formativi con la maglia del Sassuolo. Ormai è guarito dalla malaria dopo la visita specialistica a Roma, ma ora sta benissimo ed è pronto a tornare a giocare da protagonista. Al momento è in uscita dal Bournemouth visto che il suo ambientamento non è stato tra i migliori: ipotesi prestito in Serie A con Milan, Napoli e Roma pronti a chiudere l’affare. Un’idea importante per rinforzare la zona centrale di campo con l’ivoriano che conosce molto bene la Serie A.

La sua volontà fare la differenza con un obiettivo di mercato davvero importante. Un profilo di sicuro affidamento per rinforzare le rose delle big italiane: ecco l’affare immediato per continuare a sognare in grande. Traore non vede l’ora di mettersi a disposizione, ma al momento non è avvenuta ancora la scelta ufficiale.