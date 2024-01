Chiesa via dalla Juve: lo vogliono a gennaio

Futuro assolutamente incerto per Federico Chiesa: l’attaccante della Juventus ha grandi richieste e può dire addio già a gennaio

Doveva essere la stagione del suo rilancio, ma a quanto pare non è così. Federico Chiesa doveva vivere l’annata del rilancio dopo l’infortunio al crociato del 2022. L’anno prima si era messo in luce nella vittoria dell’Italia agli Europei: in quella occasione il suo talento è esploso del tutto, tanto da essere definito un vero e proprio fuoriclasse.

La Juventus se lo stava già godendo, e c’erano grandi aspettative: poi la sfortuna ha perseguitato il giocatore, che si è infortunato gravemente: la rottura del legamento crociato è arrivata nel 2022, e di fatto lo ha tenuto fermo per un anno.

Un recupero, come sempre per questo tipo di infortuni, lento e complicato: Chiesa ci ha messo tempo per rientrare al 100%, e purtroppo ha avuto anche qualche contraccolpo psicologico. Infatti, a quanto pare il ragazzo è spesso preoccupato per le sue condizioni fisiche, fermandosi appena sente che qualcosa non va.

Eppure, sia nella scorsa stagione, quella del rientro, che in questa, ha fatto i conti con altri vari acciacchi. A preoccupare ancora il ginocchio, sia quello infortunato che l’altro.

Può arrivare la super offerta per Chiesa: la Juventus stavolta può cederlo

Eppure, nelle poche partite in cui è stato al top, Chiesa ha sempre confermato di poter fare la differenza. Ma l’annata è deludente, in quanto l’esterno d’attacco si ferma di continuo: problemi che gli impediscono di trovare continuità. Inoltre, c’è la concorrenza interna che rischia di togliergli fiducia.

La Juventus, ha come sempre molti estimatori per il suo gioiello, e chissà che non possa decidersi a lasciar partire il suo attaccante, monetizzando per un calciatore che continua a destare perplessità e che, per giunta, ha anche il contratto in scadenza 2025, alle prese con una complicatissima trattativa per il rinnovo.

Anche perché, dall’altra parte della Manica, c’è il Manchester United in agguato: da tempo la squadra inglese ha messo Chiesa nel mirino, soprattutto dopo gli Europei vinti a Londra, proprio contro l’Inghilterra in finale. La squadra di ten Hag cerca il rilancio, e sta cercando già dalla scorsa estate un esterno d’attacco di qualità.

Chiesa, così come altri, piace: anche a Manchester si monitorano le condizioni fisiche dell’esterno, ma ciò che attrae i Red Devils è la capacità dell’attaccante di giocare in più ruoli. È in corsa assieme a Olise, Pedro Neto e Williams. E chissà che lo United non possa finalmente decidersi e recapitare alla Juventus un’offerta irrinunciabile.