Colpo di scena sul mercato: lascia subito la Capitale!

Il giocatore, in questa sessione invernale di mercato, può lasciare il proprio club di appartenenza visto un rendimento non brillante

La Roma, al terzo anno di Mourinho, vuole vivere una stagione importante: in campionato l’obiettivo è lottare per il quarto posto mentre nelle coppe si proverà ad arrivare fino in fondo.

Il tecnico portoghese può contare su una rosa di qualità anche se alcuni elementi non stanno rendendo secondo le aspettative: impossibile non fare riferimento a Smalling, difensore centrale fuori dalla terza giornata di campionato e con un rientro ancora incerto.

I giallorossi hanno bisogno di rinforzi e il mercato di gennaio può essere di grande aiuto anche se, proprio in questa sessione invernale, il rischio di perdere un giocatore è decisamente concreto. Stiamo parlando di Azmoun, attaccante arrivato l’estate scorsa in prestito dal Bayer Leverkusen.

L’avventura del classe 1995 nella capitale non la possiamo considerare propriamente positiva: 235 minuti giocati in campionato e un solo gol realizzato, seppur importantissimo nel successo per due a uno, in rimonta, contro il Lecce.

Azmoun, piomba il Siviglia: la situazione

Nel sistema di gioco di Mourinho, Azmoun rappresenta una valida alternativa alla coppia titolare Lukaku Dybala. Il giocatore a breve partirà per la Coppa d’Asia ma, al suo rientro, potrebbe vestire una maglia diversa da quella giallorossa.

Come sottolineato da Fabrizio Romano, il Siviglia sembra aver chiesto informazioni al Bayer Leverkusen su una possibile interruzione del prestito con la Roma in modo da trattare il trasferimento di Azmoun in Andalusia.

Il club vincitore dell’ultima Europa League (battendo in finale proprio i giallorossi ai rigori) non sta vivendo una stagione semplicissima: sedici punti in classifica, una sola vittoria nelle ultime cinque partite e la contestazione al termine della sconfitta casalinga contro il Bilbao.

Il club, in questa sessione invernale di mercato, ha bisogno di una serie di rinforzi che possano andare a migliorare la qualità della rosa e risalire la classifica nella seconda parte di stagione. Il profilo di un giocatore come Azmoun aiuterebbe e non poco il Siviglia: parliamo di un centravanti tecnico, forte fisicamente, abile nel colpo di testa e con la possibilità di essere impiegato sia da prima punta sia da trequartista.

Trattativa non semplice perché la Roma, considerando il triplo impegno, ha bisogno di una rosa con diverse alternative in ogni reparto: dal punto di vista offensivo un giocatore con le caratteristiche di Azmoun può essere determinante per raggiungere gli obiettivi prefissati.