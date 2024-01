Esonero in Italia: è già tutto deciso, c’è il nome del sostituto

Svolta sulla panchina del club italiano: c’è l’annuncio relativo all’esonero del tecnico, ecco la decisione della società riguardo il sostituto.

L’allenatore paga i pessimi risultati ottenuti, fino a questo momento, con la squadra che è in una situazione complicata in classifica. E’ già pronto il cambio con un altro allenatore che è stato cercato dalla società per subentrare nel corso di questa stagione. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo esonero che, già nelle prossime ore, sarà ufficializzato da parte del club che almeno inizialmente dovrebbe portare sulla panchina della Prima Squadra il tecnico della Primavera. Per il futuro è già pronto un altro mister esperto della categoria.

Momento delicato per la squadra che ha deluso le aspettative di inizio stagione. Ecco perché, sfruttando questa sessione di calciomercato di gennaio 2024, la società ha deciso di intervenire con un cambio in panchina. E’ ufficiale, infatti, l’esonero dell’allenatore che è stato sostituto – per il momento – dal tecnico della Primavera che molto presto guiderà il suo primo allenamento. In attesa di puntare su un tecnico più esperto, la società ha optato per una promozione interna.

Calciomercato: esonero deciso, ecco la scelta sul sostituto

C’è il comunicato da parte del club che ha ufficializzato l’addio dell’allenatore che è stato esonero a seguito degli scarsi risultati ottenuti nelle ultime cinque partite, in cui ha raccolto solo tre punti.

Numeri troppo bassi che sono costati caro al tecnico del Trendo Tedino che quest’oggi è stato esonerato. Con un quattordicesimo posto in classifica, nel Girone A di Serie C, le aspettative della società erano ben altre. Per questa ragione, visti i tempi ristretti per la nomina di un altro allenatore, la società ha deciso per una soluzione interna con l’allenatore della Primavera che guiderà la squadra per la sfida in programma sabato pomeriggio contro l’Atalanta U23.

Intanto, la dirigenza si sta già muovendo per quanto riguarda la scelta del futuro mister. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da tuttomercatoweb, la società è pronta a nominare come nuovo allenatore del TrentoStefano Sottili, che i gialloblù avevano già cercato nella passata stagione.

Nuovo allenatore Trento: ufficializzato il tecnico della Primavera Joan Moll

E’ terminata l’avventura sulla panchina del Trento di Bruno Tedino, che è stato esonerato nella giornata di oggi. La società ha preso questa decisione a seguito dei recenti risultati negativi che hanno compromesso il rendimento del club che si trova al 14esimo posto in classifica. Intanto, l’incarico di nuovo allenatore è stato dato al tecnico della Primavera Joan Moll che sarà in panchina per la prossima gara di campionato contro l’Under 23 dell’Atalanta. Una scelta, questa, solo momentanea visto che il Trento è a lavoro per ingaggiare Stefano Sottili.