Prossimo allenatore Napoli: si è proposto a De Laurentiis

C’è grande attesa in casa Napoli per capire come andrà a finire la questione legata al ruolo di allenatore. Perché Mazzarri ha le ore contante e ora c’è qualcuno che si propone.

Durante la stagione i Campioni d’Italia hanno dovuto esonerare l’allenatore perché c’è stato un cambio obbligato per De Laurentiis in panchina visto l’andamento di Rudi Garcia. Ora però le cose vanno anche peggio con Mazzarri e per questo motivo che la società dovrà capire come gestire al meglio questa situazione che inizia ad essere complicata. Ci sono delle novità importanti che riguardano le scelte che può fare ADL.

Possibile svolta per la panchina del Napoli con un nuovo allenatore che arriverebbe per cambiare l’andamento della squadra in vista del presente e delle prossime stagioni. Intanto, c’è un grande ex giocatore che ha vestito la maglia del Napoli che vuole proporsi e ha provato ad attirare l’attenzione del presidente Aurelio De Laurentiis con una battuta.

Nuovo allenatore Napoli: Fabio Cannavaro si fa avanti

Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla panchina del Napoli in questi mesi e tra questi è uscito fuori anche quello di Fabio Cannavaro, grande ex storico calciatore del Napoli che dopo grandissimi successi da calciatore ora sta provando ad avere la stessa fortuna nel ruolo di allenatore. In queste ultime stagioni non è stato poi così fortunato, per questo motivo ora c’è la volontà di provare a cambiare le proprie sorti e anche quelle di un club a cui è fortemente legato.

Perché Fabio Cannavaro ha parlato del ruolo di allenatore del Napoli che potrebbe essergli consegnato già in questa stagione se dovessero arrivare altri brutti risultati con Mazzarri in panchina. Intervista dell’ex Campione del Mondo a Tuttosport, dove ha detto di essere pronto per questo ruolo ma che al momento non ha ricevuto nessuna chiamata dal club e da De Laurentiis.

Settimane decisive queste con il Napoli che può iniziare a pensare anche ad un nuovo allenatore come Fabio Cannavaro ad interim fino al termine della stagione. Un cambiamento potrebbe arrivare soltanto però in caso di altri risultati pessimi e negativi con Mazzarri in panchina. Già le prossime partite tra campionato e Supercoppa Italiana ci diranno tanto di quello che può essere il futuro del Napoli di Aurelio De Laurentiis.