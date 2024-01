Juve o Premier: 50 milioni, bye bye Napoli

Niente da fare per il Napoli, il suo futuro sarà alla Juventus o in Premier: super colpo da 50 milioni di euro

Piove sul bagnato in casa Napoli. Nel momento probabilmente più difficile dell’era De Laurentiis, considerando le grandi aspettative che lo scudetto portava con sé, arriva un altro colpo duro da digerire.

Si sta delineando in questi giorni il futuro di un top player di livello europeo. E non sarà un futuro partenopeo, nonostante il club lo abbia da tempo messo in cima ai propri desideri con l’intenzione di passare da un Victor all’altro.

Nel futuro del Victor di cui stiamo parlando c’è solo una doppia possibilità: o la Juventus o la Premier. Il Napoli non è assolutamente contemplato. Il riferimento non è ovviamente a Osimhen, che è destinato a partire ma non certo per approdare alla corte di Allegri. È un altro il Victor finito nel mirino dei bianconeri, ed è un Victor non solo più economico, ma in questo momento anche più decisivo.

Il nigeriano Victor Boniface sta infatti disputando, alla sua prima stagione con la maglia del Bayer Leverkusen, un campionato straordinario. A suon di gol sta trascinando la formazione di Xabi Alonso verso il sogno di un trionfo in Bundesliga che sarebbe storico, e proprio per questo motivo ha attirato le attenzioni di tutti i più grandi club europei, compresi appunto il Napoli per il post Osimhen, la Juventus e le big di Premier.

Niente Napoli nel futuro di Boniface: o Juve o Premier, non c’è altra possibilità

Con 10 gol e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga, Boniface ha dimostrato, a soli 23 anni e alla sua prima stagione in uno dei top 5 campionati europei, di avere tutte le potenzialità per poter fare la differenza anche in un club blasonato e ambizioso come il Bayer Leverkusen.

Il suo exploit, prevedibile per chi aveva avuto modo di seguire lo scorso anno la sua stagione all’Union Saint-Gilloise, gli ha permesso di confermare le sue qualità e di diventare il centravanti perfetto nella mente di Giuntoli come erede di Vlahovic, in caso di partenza del serbo la prossima estate.

Un’ipotesi che non dispiacerebbe allo stesso nigeriano, pronto ad accettare il trasferimento dalla Germania solo per vestire la maglia bianconera o quella di una big di Premier. E il più grande pericolo per Giuntoli e il suo staff potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da fonti inglesi, l’Arsenal si sarebbe già mosso per poter chiudere l’affare in vista della prossima estate, e anche altri top club come Manchester United e Tottenham avrebbero messo i propri occhi sul gioiello nigeriano del Bayer. Il rischio è che la corsa a Boniface possa dunque trasformarsi in una grande asta con base fissata a 50 milioni di euro. Un’ipotesi per nulla remota che lascerebbe alla Juventus davvero poco margine di manovra.