Lazio-Roma, chiesto subito l’aiuto dei medici: l’infortunio è preoccupante

Scatta il problema sull’infortunio in Lazio-Roma, il club deve fare i conti con le brutte notizie che arrivano dal primo tempo.

All’inizio della seconda frazione di gioco di un derby che, fino alla prima parte del match non ha praticamente regalato emozioni, è arrivata la decisione con la sostituzione da parte del club che si è subito reso conto del problema che ha visto protagonista il giocatore.

Non era al meglio e ha praticamente chiesto aiuto ai sanitari, quando è uscito dal campo per sistemare le cose. Stesse cose che, appunto, non sono migliorate nel corso dell’intervallo e col tecnico che si è trovato costretto al cambio all’intervallo di Lazio-Roma.

Lazio-Roma, infortunio e tegola: ha chiesto subito l’aiuto dei medici

Se n’è accorta la collega e giornalista Francesca Benvenuti, bordocampista per SportMediaset che sta trasmettendo la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Roma.

L’annuncio sull’infortunio, con l’aiuto dei sanitari che è stato chiesto da parte del giocatore della Roma che, ancora una volta è finito KO per infortunio.

L’infortunio è infatti di Paulo Dybala, che ha chiesto il cambio tra primo e secondo tempo della partita di Coppa Italia tra Lazio e Roma.

Lazio-Roma, cos’è successo con Dybala? Chiesto il cambio al 45′

Paulo Dybala ha chiesto aiuto ai medici quando è terminato il primo tempo di Lazio-Roma. Un nuovo infortunio per la Joya argentina che, ancora una volta, è costretto ad alzare bandiera bianca. Una situazione fisica precaria quella legata all’ex Juventus che, con la Roma e in questa stagione – così come nella scorsa -, si è trovato perennemente in infermeria, a causa dei problemi muscolari. E pare sia stato questo a fermare ancora Dybala, per infortunio, con Mourinho che ha dovuto sostituirlo. Nei giorni che seguiranno, arriveranno gli esami strumentali per chiarire l’entità di questo nuovo problema per il 21 della Roma.