Roma, lite furibonda con Mourinho negli spogliatoi: colpito in faccia

La Roma perde nuovamente e questa il ko è pesantissimo: eliminata dalla Lazio in Coppa Italia, arriuva l’annuncio sull’esonero di Mourinho.

I giallorossi sono andati ko nel derby di Coppa Italia contro la Lazio con un calcio di rigore trasformato da Zaccagni che ha fatto tanto discutere lo Special One che non si aspettava di perdere l’ennesima stracittadina. L’eliminazione dalla Coppa Italia, per di più contro la Lazio, ha causato pesantissimi malumori in casa Roma, con molte voci che riguardano l’esonero di Mourinho.

La Roma non riesce mai a fare lo step in avanti decisivo per riuscire a gestire al meglio la stagione e a vincere trofei importanti.

Roma di nuovo ko: Mourinho verso l’addio? Le ultime

La Roma di José Mourinho perde ancora un derby e questa volta è pesantissimo perché decreta l’eliminazione dalla Coppa Italia e dunque l’addio a un’altra competizione che sarebbe potuta essere importantissima per portare un nuovo trofeo all’ambiente giallorosso.

Al termine di ogni partita della Roma si parla sempre di José Mourinho, del suo futuro, del possibile rinnovo e del possibile esonero. Lo Special One è sempre un protagonista assoluto e il suo atteggiamento spesso crea polemiche e dissapori con la dirigenza e anche con l’ambiente.

Da qualche settimana si è iniziato a parlare del futuro di Mourinho e della nuova squadra dopo la Roma. La sconfitta di questa sera contro al Lazio ha fatto parlare di nuovo di esonero.

Esonero Mourinho, i tifosi si sono stufati: furia social

La sconfitta della Roma di Mourinho contro la Lazio in Coppa Italia sancisce l’ennesimo piccolo fallimento dello Special One sulla panchina giallorossa. Nei sei incontri avvenuti fino ad ora contro i biancocelesti, c’è stata una sola vittoria della Roma, un pareggio e ben 4 vittorie della Lazio. E l’ennesimo ko ha scatento l’ira furiosa dei tifosi sui social

#MourinhoOut è uno degli hashtag che hanno preso piede sui social. I tifosi della Roma vogliono l’esonero di Mourinho e immediatamente il cambio in panchina per dare una smossa alla stagione. Non tutti sono felici di come sta girando la squadra e dopo l’addio di Tiago Pinto già annunciato per il 3 febbraio, anche per l’allenatore molte cose possono cambiare.

Mourinho ha il contratto in scadenza a fine stagione con la Roma e l’ennesima sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio potrebbe decretare l’addio definitivo.

Roma: lite Mourinho – Mancini negli spogliatoi?

L’ambiente Roma è incandescente e secondo quanto filtra dall’Olimpico alla fine della partita c’è stato un clamoroso scontro negli spogliatoi tra José Mourinho e Gianluca Mancini. Il giallo è scoppiato su Twitter dove alcuni utenti hanno svelato che nel tunnel ci sarebbe stato un faccia a faccia e addirittura lo Special One avrebbe colpito al volto il difensore e vicecapitano giallorosso, dopo l’espulsione e la partita non perfetta che lo ha visto protagonista.

Toni accesi, animi ancor di più: l’ambiente Roma è una polveriera e rischia di diventare ancora più incandescente in caso di nuove sconfitte.