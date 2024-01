Serie A, brutto incidente per il giocatore: alcool test e multa del club

È successo nel corso della mattinata, brutta la vicenda che ha visto protagonista il calciatore di Serie A, sottoposto ad alcool test.

La società ha deciso anche di multare il calciatore per quanto gli è accaduto, con la situazione che lo vede coinvolto non in campo, ma in vicende che lo vedono protagonista di fatti giudiziari.

La società infatti ha deciso di punire il calciatore con una multa per la “bravata” che ha messo in pericolo lui e chi poteva essere coinvolto nell’incidente, non nuovo lo stesso calciatore a problemi di un certo tipo con la legge considerando i fatti mediatici che sono emersi, nell’ultimo periodo, sul giocatore.

Incidente per il giocatore di Serie A: ha distrutto macchina e due lampioni

Secondo quanto raccolto da La Stampa, è successo al nord Italia quando, in via Pietro Cossa, il calciatore si è schiantato con la sua Mercedes, praticamente contro due lampioni.

Come ricostruito dalla stessa fonte, l’incidente sarebbe avvenuto nel corso della mattinata con i vigili del fuoco che sono intervenuti per sistemare i lampioni che lo stesso calciatore ha abbattuto ed è da sottolineare che il 118 che lo ha soccorso, ha avuto il rifiuto categorico da parte del giocatore stesso che è uscito illeso dall’incidente.

Si tratta del centravanti del Torino, Demba Seck, che ha sostenuto anche un alcool test dopo l’incidente a Torino. Il club granata lo ha multato, punendo così il giocatore per quanto accaduto.

Torino, Demba Seck multato dal club: il risultato dell’alcool test

Come riportato da Toro News, l’alcool test avrebbe dato esito negativo, con grande sospiro di sollievo del Torino per la buona fede del ragazzo, ma ciononostante sarebbe stata presa la decisione da parte della società granata di multare ugualmente il calciatore, per l’incidente di oggi. In ogni caso, comunque, la notizia positiva è che Demba Seck è uscito illeso da tutta questa vicenda che spera presto di dimenticare mettendosi a lavoro con Ivan Juric e i suoi compagni di squadra al Torino.

Ultime su Demba Seck: incidente e non solo, problemi con la giustizia

Problemi con la giustizia per Demba Seck, stando a quelli che sono i fatti di cronaca che vedono il suo nome tra i protagonisti. Perché l’attaccante del Torino si sta difendendo nelle sedi opportune per le accuse gravissime di revenge porn, che sono state anche discusse in televisione, attraverso programmi di inchiesta che hanno portato avanti indagini attraverso la testimonianza della ragazza che lo accusa.