“Vattene dall’Inter”: scoppia il caso durante il mercato

Contro il Verona sono arrivati, tra le polemiche, tre punti pesantissimi per i nerazzurri, ma c’è qualcuno che inizia ad essere scontento

Una vittoria che farà parlare a lungo. Il finale di partita di Inter-Verona sta continuando a far discutere a causa dell’episodio che ha deciso il match, ovvero il gol di Frattesi al terzo minuto di recupero viziato però da un precedente fallo di Bastoni su Duda che però non è stato ravvisato né dall’arbitro Fabbri, né soprattutto dal Var.

Per l’Inter sono arrivati comunque tre punti fondamentali che le hanno permesso di conquistare il titolo di campione d’inverno. Certo va detto che l’ultimo mese dei nerazzurri è stato tutt’altro che brillante. Prima il secondo posto nel girone di Champions alle spalle della Real Sociedad, poi l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna e successivamente il pareggio di Marassi contro il Genoa che poteva essere bissato dall’altro mezzo passo falso contro la squadra di Baroni.

Non è un caso che questa flessione sia arrivata durante il piccolo infortunio di Lautaro e un lievissimo periodo di appannamento di Thuram. Proprio per questo Inzaghi ha bisogno di tutti gli elementi della sua rosa per cercare di superare i diversi ostacoli.

“Vattene dall’Inter”: scoppia la polemica

Insomma la capolista sta attraversando il primo momento difficile della stagione. Fortunatamente per Lautaro e compagni ora ci sarà tempo per recuperare energie in vista poi della parte cruciale della stagione che vedrà quasi sempre la squadra impegnata su più fronti, a partire dall’impegno in Supercoppa Italiana a metà gennaio. Ma la condizione fisica non è l’unico punto interrogativo che l’allenatore deve gestire.

Nello spogliatoio, infatti, inizia a regnare un po’ di infelicità da parte di chi gioca meno. Uno su tutti è sicuramente Alexis Sanchez. L’ex Marsiglia è arrivato in estate ma è stato utilizzato molto poco dal tecnico che oltre a puntare tutto sulla coppia Lautaro-Thuram, molto spesso gli ha preferito Arnautovic quando uno dei due titolari era fermo ai box.

Per questo il cileno sta iniziando a pensare di cambiare aria e di andare in qualche club che abbia piena fiducia in lui. A pensarla così è anche un ex Inter e soprattutto un grande amico dell’attaccante, Arturo Vidal. “Alexis, se mi stai ascoltando, per favore lascia l’Inter. È stato un puro sciocco, non sarebbe dovuto tornare”

E dire che Vidal aveva avvertito Sanchez dei pericoli di questa scelta: “Lui è più testardo, gli avevo detto l’altra volta di andare in una squadra dove lui piacerebbe, dove la gente lo adorerebbe, ma è testardo”. Poi arriva anche la frecciata nei confronti di un giocatore nerazzurro: “Mkhitaryan? Come può giocare prima di Alexis? Gioca lui e non Alexis? Voglio uccidermi”.