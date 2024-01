Addio Fiorentina, Nzola resta in Serie A: nuova destinazione

Cambia il futuro dell’attaccante della Fiorentina: ecco le ultimissime riguardo la prossima destinazione di Nzola.

Ci sono delle importanti novità di calciomercato che riguardano il calciatore che è sempre più vicino all’addio dalla Fiorentina. Il rendimento non è stato soddisfacente ed è per questa ragione che il club viola ha deciso di metterlo sul mercato. Ghiotta opportunità per le altre società di Serie A che si sono mosse per prendere M’Bala Nzola che continua ad essere un obiettivo di mercato di alcune squadre della massima serie.

Il 27enne angolano, che ha deciso di rinunciare alla partecipazione con la sua Nazionale alla Coppa d’Africa, fino a questo momento in Serie A ha messo a segno un solo gol. Complessivamente, considerando anche la Conference e la Coppa Italia, sono tre le reti realizzate in ventuno presenze. Numeri al di sotto delle aspettative della Fiorentina che, per questa ragione, vista anche l’esplosione di Beltran, sta valutando la cessione di Nzola in questo calciomercato di gennaio 2024.

Nzola via dalla Fiorentina: resta in Serie A, ecco chi lo vuole

E’ il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, a fare il punto della situazione riguardo questa questione che tiene banco all’interno dell’ambiente viola. Il club potrebbe decidere di far partire Nzola per poi puntare tutto sull’esterno sinistro Ngonge dell’Hellas Verona, che chiede per il belga 12-15 milioni di euro.

Per completare il reparto offensivo con Lucas Beltran, la Fiorentina valuta anche il profilo di Moise Kean della Juventus. L’attaccante è pronto a lasciare i bianconeri in prestito secco, per vivere da protagonista la seconda parte di stagione.

Intanto, su M’Bala Nzola ci sono due squadre di Serie A: Cagliari ed Empoli.

Calciomercato Fiorentina: cambiano le strategie per l’attacco

Con la partenza al Cagliari o all’Empoli di Nzola, la Fiorentina può accelerare per rivoluzionare il proprio reparto offensivo con gli acquisti di due nuovi calciatori ovvero Ngonge e Moise Kean. Prima di procedere al doppio trasferimento in avanti, servirà la cessione dell’angolano che ha il contratto – con i viola – in scadenza a luglio 2027. Al ritorno dall’Arabia Saudita la società prenderà una decisione riguardo la cessione in Serie A di Nzola. Per il momento ogni discorso è fermo con la priorità di Italiano e della società che è quella di fare bella figura in Supercoppa, nella Final Four. Successivamente, nelle ultime settimane di gennaio, il club penserà al mercato in entrata e in uscita e su come rinforzare la squadra a disposizione del tecnico che, questa settimana, ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà l’Atalanta.