Serie A: si sblocca Ekitike, arriva in prestito

A sorpresa Hugo Ekitike potrebbe lasciare il PSG in prestito e la Serie A rappresenta una possibilità concreta. Un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni.

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e sono diverse le opportunità destinate ad arrivare soprattutto negli ultimi giorni della sessione invernale.

E tra queste c’è anche Hugo Ekitike, cercato senza successo da diverse squadre di Serie A in estate. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il PSG in questo calciomercato potrebbe cederlo in prestito e il nostro campionato resta con i fari puntati per arrivare alla fumata bianca. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Ekitike in Serie A, due le ipotesi

Niente ancora di chiuso, ma sono in corso le riflessioni del caso per trovare una soluzione. Le piste estere per Ekitike sono le più probabili considerando che il calciatore ha voglia di alzare il livello oltre che la continuità. Naturalmente l’apertura al prestito rappresenta una possibilità molto importante anche per le italiane, che non hanno possibilità di spendere molti soldi. E, quindi, non possiamo escludere un tentativo da parte dei nostri club già nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca.

In particolare, Roma e Inter in questo calciomercato sono alla ricerca di un attaccante e il nome di Ekitike rappresenta l’idea giusta per alzare il livello della rosa. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, chiamato a decidere se accettare oppure no questa sfida. Un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni.

Stiamo parlando di un calciatore che, stando a quanto dicono dalla Francia, ha una qualità importante e lo deve solamente dimostrare. Per il momento la continuità è stata davvero minima, ma non possiamo escludere nulla considerando che fino a questo momento l’attaccante non ha sciolto i suoi dubbi.

Mercato: Ekitike rappresenta una opportunità per la Serie A

Ekitike rappresenta una opportunità importante per la Serie A in questo calciomercato. Non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta sicuramente di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo.