Juventus: annuncio di Giuntoli su Samardzic

E’ la Juventus che si è inserita in queste ore su Samardzic per beffare il Napoli. L’affare sembrava fatto ma ora Giuntoli svela la verità sul talento dell’Udinese.

Calciomercato Juventus: Samardzic annunciato da Giuntoli

Prima di Juventus Frosinone di Coppa Italia sono arrivate le parole di Cristiano Giuntoli sul mercato della Juventus e sul possibile acquisto di Samardzic ai microfoni di Mediaset:

“Samardzic? Non ci sono esigenze particolari per noi perché siamo contenti della rosa che abbiamo. Valutiamo eventuali occasioni, ma fino ad ora non ci sono state. Vedremo se ci saranno le condizioni, sia tecniche che economiche. Il mercato è ancora lungo e noi non abbiamo fretta e ansia di fare qualcosa. Lavoriamo per crescere”.