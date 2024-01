Napoli, colpo a sorpresa dalla Serie B: affare da 8MLN

Il calciomercato del Napoli non si fermerà di certo all’acquisto di Pasquale Mazzocchi, come confermato anche dal fatto che in queste ore il club di De Laurentiis starebbe lavorando non solo all’affare Samardzic ma anche ad un altro interessantissimo affare.

Considerato l’inizio di stagione della squadra, per colmare il gap con le prime della classe i tifosi del Napoli si aspettano colpi di un certo livello in questo calciomercato, ma come spesso accaduto nel corso degli anni, la società è pronta a stupire la propria gente andando a chiudere un’operazione dalla Serie B. Inutile dire che un affare del genere potrebbe far storcere il naso all’ambiente, ma stando alle ultime notizie il Napoli starebbe spingendo per ingaggiare forse il miglior giocatore della serie cadetta italiana in questo calciomercato.

Napoli, occhi in Serie B: arriva l’esterno

Il Napoli continua a lavorare in questo calciomercato per cercare di regalare a Walter Mazzarri qualche innesto di qualità che possa incidere positivamente su questa seconda parte di stagione dei campioni d’Italia. Tanti nomi nel corso di questi giorni sarebbero stati sondanti ed approcciati al club di De Laurentiis, che potrebbero però stupire tutti, in primis i propri tifosi, chiudendo un affare che solo fino a qualche giorno fa era impensabile.

Secondo alcuni media nazionali, infatti, il Napoli sarebbe al lavoro per portare in Serie A in questo calciomercato forse il miglior giocatore della Serie B, ovvero un’esterno d’attacco che in rosa andrebbe ad occupare il posto che Alessio Zerbin potrebbe lasciare libero, considerato il fatto che l’attaccante italiano è in uscita in direzione Frosinone.

Stando dunque a quanto riportato da alcuni media rumeni, per completare il proprio reparto offensivo in questo calciomercato il Napoli avrebbe messo nel mirino Dennis Man del Parma, giocatore che per qualità e caratteristiche meriterebbe di tornare a giocare in Serie A.

Napoli, interesse per Man: affare da 8MLN

A quanto pare il Napoli avrebbe messo nel mirino per questo calciomercato Dennis Man del Parma, esterno d’attacco che stando a dati Transfermarkt dovrebbe avere una valutazione da circa 5 milioni di euro. In Romania, però, sono addirittura sicuri del fatto che nei prossimi giorni il club campione d’Italia potrebbe provare un assalto al rumeno ex Steaua Bucarest, presentando al Parma un’offerta addirittura superiore rispetto alla sua attuale valutazione per chiudere a stretto giro l’operazione.

Stando ad alcuni media rumeni, infatti, il Napoli avrebbe pronta una proposta da circa 8 milioni di euro da presentare ai Crociati per Man, ma al momento in Italia filtra tutt’altro.

Napoli-Man: la verità

Nelle scorse ore è rimbalzata dalla Romania la notizia di un possibile interesse del Napoli per Dennis Man, ma a smentire la notizia ci ha pensato direttamente ieri sera Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Il noto esperto di calciomercato ha infatti detto che ad oggi il principale obiettivo del Napoli per la fascia è Ngonge del Verona, che se dovesse saltare o complicarsi verrà rimpiazzato con un’alternativa valida che al momento, però, non risponde al nome di Dennis Man.