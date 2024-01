Gasperini furioso: la frase urlata a fine partita spiazza i tifosi

È stata una partita decisamente intensa quella tra Roma e Atalanta con Gasperini letteralmente furioso nel corso del primo tempo

È passato qualche giorno, l’Atalanta ha affrontato il Milan in Coppa Italia e la Roma è uscita in un sanguinoso derby con la Lazio, ma la scorsa domenica le due squadre si sono affrontate l’una contro l’altra in campionato. Archiviata la Coppa Italia è il momento di tornare a concentrarsi sulla Serie A cercando di portare avanti la strenua corsa al quarto posto che significherebbe Champions League.

Insomma, di acqua sotto i ponti ne sta passando e in casa Roma si aggiungono ulteriori tensioni dopo la bruttissima sconfitta nel derby, ma anche la sfida con i bergamaschi non è stata per niente serena.

Partita intensa dal primo al novantacinquesimo minuto con ritmi altissimi ed occasioni da una parte all’altra. La prima svolta è arrivata poco dopo il calcio d’inizio grazie al colpo di testa di Koopmeiners che ha trafitto Rui Patricio: i giallorossi però non sono mai usciti dalla partita e al quarantesimo hanno trovato il gol del pari con Dybala freddissimo dal dischetto.

La gara però è stata caratterizzata anche da numerose polemiche arbitrali: i capitolini si sono lamentati per un fallo, non sanzionato, di Kolasinac su Dybala mentre i bergamaschi hanno avuto da ridire sull’assegnazione del calcio di rigore. Penalty dato per un fallo di Ruggeri su Karsdorp: episodio che ha avuto un peso specifico di notevole importanza visto il risultato finale.

Atalanta, Gasperini è una furia: ecco cosa è successo

Il rigore dell’uno a uno non era stato visto dal direttore di gara richiamato successivamente dal VAR: la decisione dell’arbitro non è andata giù all’allenatore dell’Atalanta che ha voluto sottolineare tutto il suo disappunto. E proprio in questa occasione c’è una frase che probabilmente è sfuggita ai più ma che evidenzia al meglio la tensione che si respirava in campo.

Gasperini, come riportato dal Corriere dello Sport, si è rivolto al quarto uomo con parole inequivocabili: “Ma lo hai visto? Siamo alle comiche” ha detto l’allenatore dei bergamaschi chiarendo il suo pensiero sull’episodio Karsdorp-Ruggeri.

All’interno di un match decisamente intenso anche i due allenatori non si sono risparmiati: Mourinho si è lamentato di una serie di falli non fischiati su Lukaku mentre l’allenatore dell’Atalanta ha mal digerito il penalty del pareggio.

Ora però la sfida è andata in archivio, Mourinho ha polemizzato anche in occasione del derby di coppa (deciso da un rigore definito “da VAR” dal portoghese) mentre l’Atalanta, dopo l’infrasettimanale col Milan, aspetta il Frosinone al Gewiss. Un’occasione per riagganciare la zona Europa e magari mettere un ulteriore divario sulla Roma, impegnata invece proprio contro il Milan ultimo avversario dei bergamaschi.