Juve, ancora polemiche sul VAR: la stoccata di Allegri

Juve, ancora polemiche sul VAR: parla Massimiliano Allegri. Il tecnico è intervenuto sui tanti episodi controversi degli ultimi giorni

Una Juventus che non molla di un centimetro e che si tiene aggrappata con le unghie alla ‘lepre’ Inter. Terminato il girone di andata al secondo posto la formazione bianconera è ora chiamata all’impegno di giovedì prossimo in Coppa Italia contro il Frosinone che può valere la semifinale della seconda competizione nazionale.

Salerno è stata l’ultima tappa di una prima parte di stagione che vede la Juventus con 46 punti in classifica, con 14 gare vinte su 19 che son lì a raccontare di una formazione bianconera protagonista come mai si sarebbe pronosticato soltanto l’estate scorsa.

Allegri continua, però, a volare basso. Ha sottolineato la crescita della squadra in fase offensiva. Ha tenuto, inoltre, a precisare come il Vlahovic delle ultime settimane sia decisamente migliorato rispetto soltanto ad un mese fa. Proprio per questo il centravanti serbo va servito di più e meglio.

Per il tecnico toscano i due punti di distacco dall’Inter quasi non contano nulla. Il riferimento principale, ancora ieri, è il quinto posto occupato dal Bologna di Thiago Motta, che dista 14 lunghezze dai bianconeri. E’ la zona Champions League il ‘perimetro vitale’ di Allegri.

Juve, ancora polemiche sul VAR: parla Allegri

Nel post-partita di Salernitana-Juventus il tecnico bianconero ha risposto anche alla inevitabile domanda riguardante le polemiche arbitrali scaturite dopo l’incontro di San Siro tra Inter e Verona.

Il Var, con il suo utilizzo o il suo mancato utilizzo, è al centro delle chiacchiere post-campionato. Allegri, da sempre, non ama parlare degli arbitri e, quasi mai commenta, a fine partita, gli episodi dubbi. Riguardo a quanto accaduto a San Siro Allegri ha lasciato una sua considerazione, riportata dal sito del Corriere dello Sport.

“Il VAR è soggettivo: bisogna accettarlo così com’è. L’importante è non farlo passare per oggettivo. Una commissione di arbitri valuteranno cosa stanno facendo, gli errori fanno parte del gioco“. Il tecnico livornese non vuole pertanto imboccare la strada della polemica sui presunti errori arbitrali pro-Inter.

C’è tutto un girone di ritorno da giocare cercando di mantenere lo stesso ritmo della prima parte. Il mercato potrebbe portare qualche novità in casa Juventus ma probabilmente soltanto nell’ultima settimana, per cogliere l’occasione anche, e soprattutto, economicamente più propizia.

Per il momento il Var può attendere, anche se, dalle parti della Continassa, la speranza è che non continui a sbagliare a senso unico.