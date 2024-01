Mister 100 milioni per Chiesa: scambio esplosivo

La Juventus prosegue il proprio inseguimento all’Inter, ma intanto una big europea vuole fare sul serio per il suo fuoriclasse

Altra vittoria pesantissima. La Juventus ribalta la Salernitana con i gol di Iling Jr e Vlahovic in pieno recupero e torna a -2 dall’Inter, chiudendo il girone d’andata a 46 punti. Un bottino enorme per i bianconeri che proseguono l’inseguimento alla squadra di Inzaghi che con il successo contestatissimo contro il Verona per il fallo di Bastoni su Duda in occasione del gol vittoria di Frattesi, si è laureata campione d’inverno.

Il cammino della Vecchia Signora è andato, finora, ben oltre le più rosee aspettative. Non tanto per la posizione in classifica, ma per l’enorme quantità di punti conquistati che le hanno permesso di scavare un solco praticamente definitivo con il quinto posto: il Bologna, sorpresa del campionato, dista 14 lunghezze. Il ritorno in Champions League, vero obiettivo della stagione, è quindi ormai cosa fatta e ora dalle parti della Continassa si può iniziare ad ambire a qualcosa di più.

Ne sono convinti i giocatori che non si sono mai nascosti e lo è anche Massimiliano Allegri che, nonostante continui a glissare sul discorso scudetto, sta iniziando a calcolare la quota che consentirebbe di arrivare davanti a tutti a giugno. La Juventus è inferiore all’Inter nell’organico, ma avere un solo impegno settimanale è un grande vantaggio che la squadra vuole cercare di sfruttare.

Scambio shock per Chiesa: mister 100 milioni alla Juve

Dopo tre anni fuori dalla lotta al vertice, quindi, il club più titolato d’Italia è pronto a duellare per la vittoria. Certamente il tecnico si aspetterebbe qualche regalo da parte della società in questo mercato di gennaio, specialmente a centrocampo dove gli uomini sono praticamente contati dopo le lunghe squalifiche di Pogba e Fagioli. Ma grossi investimenti non verranno fatti: il mantra è sempre quello di dare la priorità al bilancio e quindi arriverà qualcuno solamente a determinate condizioni.

La rosa bianconera è comunque ricca di talenti. Non solo i giovani esplosi nelle ultime settimane, ma anche i giocatori cardine affermati che ovviamente hanno tantissimi estimatori in giro per l’Europa. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa. L’esterno azzurro sembra aver ritrovato la sua miglior condizione, nonostante un piccolo dolore al ginocchio operato l’abbia costretto a saltare l’ultimo match, e gli occhi delle big europee sono tornati su di lui. Tra le più interessate c’è il Manchester United che sarebbe disposto a mettere sul piatto Antony, pagato due estati fa 100 milioni, per abbassare il costo del cartellino. Difficile, praticamente impossibile, però che la Juventus ceda alle lusinghe a meno che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile: oltre al brasiliano, quindi, i Red Devils dovrebbero mettere sul piatto tanti milioni di euro per convincere la dirigenza bianconera.