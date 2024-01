Rinnovo con la Juve: Allegri risponde a Giuntoli

La Juventus di Allegri vince 4-0 contro il Frosinone e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Ora però l’allenatore parla anche del suo futuro.

Juventus: rinnovo Allegri, la risposta

Allegri ai microfoni di Mediaset ha commentato dopo Juventus Frosinone la partita e il suo futuro con il rinnovo:

“Ringrazio i ragazzi che hanno fatto una bella partita, si sono divertiti e hanno divertito il pubblico. Con i tifosi ho un grandissimo rapporto, ringrazio anche il direttore che ha parlato di 700 panchine per me con la Juve, è ancora troppo lontano. Ora abbiamp partite di campionato importanti contro squadre di livello e varranno punti importanti.

McKennie lo scorso anno è andato via dalla Juventus e non ha fatto una bellissima stagione, è tornato e sta facendo molto bene. Deve continuare così a grandi livelli. Dopo partite come queste bisogna subito resettare e pensare alla prossima in questo caso il Sassuolo che all’andata ci ha fatto 4 gol.

Centrocampista? Non si tratta da me se lo voglio o no, è la società con Giuntoli e Manna che sta valutando se può arrivare l’occasione. Io però sono contento del gruppo, il club sa benissimo le cose che si possono fare e che devono fare”.