Scambio con Spinazzola: bomba in Serie A

La Roma si prepara a salutare una volta per tutte Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro è cedibile già ora, possibile uno scambio con un’altra italiana.

Leonardo Spinazzola sembra proprio destinato a lasciare la Roma. Il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e nessuna azione intrapresa per potere procedere con un rinnovo hanno portato a questo epilogo, con l’addio del giocatore che potrebbe avvenire già in questi giorni.

Per evitare di perdere Spinazzola a parametro zero infatti il club giallorosso potrebbe pensare di cederlo nel corso del mercato invernale che si è aperto lo scorso 2 gennaio e che proseguirà fino al 31 del corrente mese. Anche ad una cifra bassa la cosa consentirebbe comunque alla Roma di capitalizzare qualcosa.

O meglio ancora, Spinazzola potrebbe essere inserito in qualche scambio, per una ipotesi in tal senso che si starebbe facendo larga nel corso degli ultimi giorni. Ci sarebbe una squadra italiana disposta a prendere il calciatore girando il cartellino di un proprio tesserato alla Roma.

Va detto che Spinazzola compirà 31 anni a marzo e che non sta giocando con assoluta continuità nonostante sia tornato a fornire le dovute garanzie fisiche. Con tutta probabilità Mourinho ne sta limitando l’utilizzo proprio perché il laterale mancino di Foligno potrebbe andare via a breve.

Spinazzola, pronto uno scambio con Bakker dell’Atalanta

Sarebbe l’Atalanta la prossima destinazione di Spinazzola. E si tratterebbe di un ritorno per il cursore della fascia sinistra, che nei nerazzurri orobici c’era già stato nella seconda metà del 2014 e poi da metà 2016 a metà 2018, prima di scontrarsi con i bergamaschi pur di andare alla Juventus.

Poi dopo un solo anno fu la Roma a prenderlo, e nella Capitale il rendimento del calciatore è sempre stato buono. All’orizzonte potrebbe profilarsi uno scambio con l’olandese Mitchel Bakker, che rappresenta l’oggetto misterioso di quest’anno in casa Atalanta.

Una volta era il Milan a rappresentare la casa ideale dei giocatori dei Paesi Bassi in Italia, da diverso tempo invece è proprio la Dea ad essere diventata una meta ideale per gli olandesi. Si pensi ai vari De Roon, Koopmeiners, Hateboer e diversi altri che sono transitati dalle parti del centro tecnico di Zingonia.

Bakker però non sta rendendo come vorrebbe, anche per una questione di adattamento agli schemi di Gasperini. Uno scambio alla pari con Spinazzola potrebbe giovare perciò a tutte quante le parti in causa.

Anche Torino e Monza avrebbero compiuto qualche sondaggio su Bakker, di recente. Per l’Atalanta però la cosa potrebbe portare ad una minusvalenza visto che ha speso 9,5 milioni la scorsa estate per acquistare Bakker dal Bayer Leverkusen. Comunque un accordo può essere assai fattibile, nonostante ciò.