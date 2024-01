Theo Hernandez-Lautaro, bomba da 160 milioni

Nel prossimo mercato estivo Theo Hernandez e Lautaro Martinez rischiano di essere due dei grandi protagonisti

Theo e Lautaro, Lautaro e Theo. Due simboli per le due entità di Milano. Ruoli diversi ma la stessa grande importanza all’interno del rispettivo club di appartenenza. Entrambi decisivi per gli ultimi due scudetti delle milanesi, entrambi colonne della propria squadra.

Lautaro Martinez è stato fondamentale nell’ultimo titolo dell’Inter, conquistato sotto la guida di Antonio Conte e con l’aiuto dell’ormai ex compagno di reparto Lukaku. Poi l’addio del belga e il successivo tribolato ritorno, infine l’intesa ancora più telepatica col nuovo compagno: Marcus Thuram si è sposato alla perfezione col capitano, spazzando via la “LuLa” per formare una splendida “ThuLa”, che con tutta probabilità regalerà il 20mo scudetto ai ragazzi di Inzaghi.

Sull’altra sponda dei Navigli spadroneggia dal 2019 Theo Hernandez, che invece di mestiere fa il terzino. Vicecapitano, leader tecnico della squadra e assoluto protagonista nello scudetto del 2021, quello che i ragazzi terribili di Pioli hanno strappato proprio ai cugini nerazzurri all’ultimo respiro. Ora le prestazioni del difensore francese sono forse meno devastanti ma più mature, tanto che in questo momento di emergenza Theo si sta disimpegnando bene anche come difensore centrale.

Tante differenze, eppure un punto in comune: quest’estate entrambi potrebbero prendere un aereo da Milano e per raggiungere, probabilmente, la stessa destinazione.

Manchester United, Theo e Lautaro nel mirino

Destinazione Inghilterra, destinazione Premier League. Quello inglese è ormai il campionato con più appeal al mondo, per una questione di soldi ma anche semplicemente per l’estrema competitività. Sicuramente rappresenta un punto d’arrivo per tanti calciatori e magari, con l’offerta giusta, anche i due milanesi potrebbero non restare indifferenti alle sirene provenienti dall’altra parte della Manica.

C’è un club in particolare che ha messo gli occhi sia su Theo Hernandez che su Lautaro Martinez ed è la squadra che forse sta attraversando più difficoltà in questa stagione in relazione ai soldi spesi: il Manchester United di Erik ten Hag, insieme al Chelsea la più grande delusione di questa stagione di Premier.

La prossima sarà per l’ennesima volta una stagione di rifondazione e lo stesso ten Hag non è per niente sicuro della permanenza sulla panchina dei Red Devils. Eppure il board dirigenziale dello United potrebbe comunque deliberare una doppia offerta per due campioni di livello e tutto sommato ancora giovani (hanno in comune anche l’anno di nascita: il 1997, ndr).

Non sarà semplice portarli via da Milano, anche perché Milan e Inter spareranno sicuramente altissimo: i rossoneri potrebbero anche “accontentarsi” di 60 milioni di euro ma per portare via all’Inter Lautaro, peraltro in odore di rinnovo, ci vorrà decisamente di più. La sensazione è che, vista la stagione che sta disputando il ‘Toro’ argentino, possano non bastare neppure 100 milioni. Insomma, il budget è altissimo, ma in questo caso specifico potrebbe non essere sufficiente.