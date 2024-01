Trattativa avanzatissima, all’Inter a parametro zero

L’Inter è pronta a mettere nero su bianco il contratto di un giocatore importante in vista del prossimo anno. La trattativa è alle battute finali, il ragazzo ha rifiutato tutte le altre destinazioni

Il calciomercato è in fermento e una delle storie più recenti che sta catturando l’attenzione è il rifiuto di un big del nostro campionato di rinnovare il suo contratto in scadenza. Il centrocampista sembra deciso a passare all’Inter, che si presenta come la destinazione più probabile per il prossimo capitolo della sua carriera.

Dopo aver respinto le offerte da parte del Napoli – una da 4,5 milioni di euro all’anno per quattro anni e un’altra da 5 milioni all’anno per tre anni con una clausola rescissoria di 20 milioni – Piotr Zielinski sembra aver preso la decisione di lasciare il club partenopeo. Come detto l’Inter è in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Il club nerazzurro è da tempo interessato al talento del centrocampista polacco e sembra determinato a firmarlo a parametro zero, garantendosi così un rinforzo prezioso per la prossima stagione. Dopo intensi colloqui, l’Inter ha offerto a Zielinski un contratto di quattro anni a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, dimostrando il loro interesse e la volontà di assicurarsi il giocatore.

Colpaccio Inter: è fatta a parametro zero

Il rifiuto di Zielinski di rinnovare con il Napoli ha rafforzato la convinzione dell’Inter nel chiudere l’affare con il giocatore. Questo rifiuto ha però spinto anche la Juventus ad interessarsi al polacco, ma sembra che l’Inter abbia una marcia in più.

Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli, ha avuto contatti con l’agente di Zielinski nei giorni scorsi, ma sembra che l’Inter sia nettamente in vantaggio per assicurarsi il centrocampista. Il polacco sembra propenso al trasferimento all’Inter e le trattative tra le parti sono già avanzate.

L’obiettivo è chiudere definitivamente la vicenda e garantire il trasferimento del giocatore a Milano a partire dalla prossima stagione. Questo potrebbe rappresentare una svolta significativa per la carriera di Zielinski, aprendo nuove opportunità e sfide in un club di grande prestigio come l’Inter dopo tanti anni passati a Napoli.

Finora i club si sono tenuti piuttosto prudenti sulla questione. Marotta poco prima di Natale ha ribadito che il calciatore è di proprietà del Napoli ed ha fatto molta pretattica. Bocche cucite da Napoli e anche dall’entourage del calciatore, ma ormai la verità è difficile da tenere nascosta: che Zielinski possa vestire la maglia nerazzurra il prossimo anno è sempre più probabile.