Vuole lasciare il Real: pronto il Milan

Il Milan potrebbe mettere a segno un nuovo affare di mercato con il Real Madrid in vista della prossima estate.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid hanno portato negli ultimi anni alla chiusura di diversi affari di mercato tra le due squadre.

Durante la prossima estate potrebbero esserci nuovi contatti tra le due società con la chiusura di un altro possibile affare. Da Theo Hernandez a Brahim Diaz, fino ad arrivare ad Alex Jimenez, sono molti i giocatori che dal Real Madrid sono passati a vestire rossonero. Nelle prossime settimane i due club si incontreranno di nuovo per parlare della situazione del giovane terzino che al momento è in prestito al Milan dal Real Madrid e potrebbe essere l’occasione per provare a chiudere un altro affare.

Calciomercato Milan, possibile nuovo arrivo dal Real Madrid

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, Brahim Diaz vorrebbe lasciare il Real Madrid in vista della prossima estate. Le opzioni più percorribile per il futuro del trequartista sarebbero quelle relative al Borussia Dortmund e proprio quella del Milan.

Il classe 1999 è tornato durante la scorsa estate a vestire la maglia del Real Madrid dopo le stagioni vissute in rossonero con la conquista di uno scudetto da protagonista. L’esplosione di Jude Bellingham nel suo ruolo però ne sta limitando l’utilizzo in campo con Carlo Ancelotti che spesso lo ha lasciato fuori dalla formazione titolare in questa prima parte di stagione.

Quando è stato chiamato in causa Brahim Diaz ha sempre fatto bene mettendosi in mostra con gol ed assist ma la sua volontà sarebbe quella di giocare con maggiore continuità. Il rinnovo di Carlo Ancelotti con il Real Madrid rischia di togliere spazio al trequartista anche in ottica futura così che si sta già guardando intorno per capire quali possano essere le migliori opzioni per il suo futuro.

Un ritorno al Milan sarebbe molto gradito da parte dell’ex Manchester City che anche con alcune recenti interviste ha fatto intendere di essere rimasto molto legato al club meneghino. Resta però da capire quale sia la strategia di mercato dei rossoneri in vista della prossima stagione con il Milan che non vorrebbe spendere i 30 milioni di euro richiesti dal Real Madrid per riportare il giocatore a Milanello. Sullo sfondo c’è sempre il Borussia Dortmund con il club tedesco che lo ha seguito anche durante la scorsa estate senza però riuscire a trovare l’accordo con le merengues.