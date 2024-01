Addio alla Serie A immediato, è già finita

Saluta la Serie A dopo nemmeno sei mesi, la decisione è arrivata poche ore fa: era già nell’aria

In queste prime fasi di calciomercato invernale ci sono state già delle operazioni molto discusse con protagoniste le varie squadre del nostro campionato. Come la storia recente dimostra, il calciomercato di riparazione è una grande occasione per migliorare il parco calciatori e quindi sperare in un cammino più agevole.

Tra le squadre che cercheranno di sfruttare a proprio favore questa finestra invernale, non si può non nominare la Roma di José Mourinho. Il general manager giallorosso, Thiago Pinto, sta lavorando su diversi nomi, alcuni dei quali molto discussi e che sembrano destinati a lasciare la società giallorossa nonostante siano arrivati l’estate scorsa.

La Roma si trova ancora in corsa per i suoi obiettivi, tra cui il raggiungimento dei gironi di Champions League, ma fin qui ha dovuto risolvere una serie di problemi con alcuni calciatori, che hanno deluso le aspettative iniziali.

Roma, Renato Sanches destinato all’addio

Da quel cambio repentino di Mourinho durante un recente Bologna-Roma, la parabola di Renato Sanches è finita nel peggiore dei modi. Colui il quale in teoria doveva rappresentare una grande alternativa ai titolari, si è trasformato in un autentico buco nell’acqua.

Il talento a Sanches non manca, alla pari della voglia di diventare protagonista, ma le sole nove presenze in Serie A con la maglia giallorossa non hanno affatto messo in luce quelle sue peculiarità che fino a pochi anni fa sembravano destinate a lasciare il segno.

Il calciomercato invernale potrebbe essere una grande opportunità per la Roma di scaricare il centrocampista portoghese. Secondo il quotidiano LeParisien, Pinto vorrebbe rispedire al mittente l’ex Bayern Monaco per liberarsi di un grande peso.

A quel punto la palla passerà ai proprietari del cartellino di Sanches, il Paris Saint Germain, che sicuramente cercheranno di piazzarlo a titolo definitivo al miglio offerente. Sempre secondo il quotidiano francese, diversi club potrebbero mettersi in fila per il centrocampista. Tra questi spunta il Beşiktaş che, ceduto Jean Onana all’Olymipique Marsiglia, ha bisogno subito di un suo sostituto: nel caso in cui Sanches accettasse, ritroverebbe come allenatore l’ex ct del Portogallo Fernando Santos, vincitore dello storico Europeo del 2016.

Oltre all’interesse dei turchi, ci sarebbe poi anche quello dell’Olympiacos, anch’egli convinto di voler puntare sull’ormai ex mediano della Roma.