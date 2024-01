Bomba Dybala: pagano la clausola già a gennaio

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma già a gennaio: il pagamento della clausola taglierebbe automaticamente fuori il club giallorosso

José Mourinho ha pochissime certezze nella rosa della Roma di quest’anno e una è di certo la qualità dell’attacco. La coppia Lukaku Dybala sta tenendo a galla la squadra romanista, a suon di gol e giocate, in una stagione che ancora non ha preso una forma definita soprattutto dopo la dolorosa sconfitta nel derby di coppa con la Lazio.

Anche nelle altre competizioni la situazione della Roma non è di certo delle più floride. La squadra di José Mourinho ha vissuto un avvio di stagione non troppo positivo e i punti conquistati nel girone d’andata stanno lì a dimostrarlo. I capitolini hanno chiuso le prime 19 giornate con 29 punti, ottavo posto e -4 dal quarto occupato dalla Fiorentina.

Continuando così diventa davvero dura poter immaginare una qualificazione europea, soprattutto avendo capito che il mercato non regalerà molte novità. Il giovane Huijsen ha esordito bene contro i nerazzurri bergamaschi ma sicuramente meno bene contro la Lazio. Il centrocampo rimane corto dopo la partenza di Aouar per la Coppa d’Africa e i continui stop di Renato Sanches, per il quale si cerca di interrompere il prestito con il PSG.

Dybala, può lasciare la Roma a gennaio: il Chelsea fa sul serio per lui

L’unico reparto affidabile, come detto, sembra essere l’attacco, sostenuto dalla verve e della classe della coppia composta da Dybala e Lukaku. I due attaccanti titolari della Roma hanno messo insieme a segno 13 gol in Serie A, 20 stagionali con le coppe, mostrando anche un’ottima intesa.

Dybala ha dovuto saltare qualche partita per infortunio ma tutte le volte in cui è stato presente ha conferito un livello diverso alla squadra. Ecco quindi che perderlo adesso a gennaio sarebbe un vero dramma per José Mourinho.

Il problema è che non dipende né dallo Special One né dal club giallorosso, visto che l’argentino ha una clausola sul proprio contratto che gli permette di liberarsi per l’estero in modo automatico entro il 15 gennaio. In sostanza, se una squadra non di Serie A mette sul piatto 12 milioni di euro può portarsi via la Joya in un istante.

Secondo quanto riferito dal portale fichajes.net, su Dybala c’è forte l’interesse del Chelsea: il suo connazionale Pochettino lo vorrebbe per invertire la rotta dei Blues, caduti a metà classifica e fuori da ogni competizione europea.

Per arrivare alla chiusura dell’affare c’è bisogno dell’ok da parte del giocatore, che in realtà a Roma si trova molto bene. Vedremo se nel giro di qualche giorno il pressing dei londinesi andrà a buon fine o se alla fine avrà la meglio il cuore.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI