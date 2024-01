Belotti, che occasione: nella rivale della Roma già a gennaio

Giocando ancora in un club che gioca in Europa, l’occasione di calciomercato e da titolarissimo, arriva per il “gallo” Andrea Belotti.

Oltretutto, Andrea Belotti saluterebbe così la Roma, diventando principale artefice delle preoccupazioni di José Mourinho e dell’ambiente Roma perché, qualora dovesse ritrovarsi in condizione di macinare i gol che portava al Torino, si ritroverebbe come spauracchio effettivo per gli obiettivi del club giallorosso, in chiave classifica in Serie A.

In Serie A potrebbe cambiare maglia l’ex centravanti del Torino che, malgrado la consapevolezza della posizione di Lukaku e Dybala era consapevole del poco spazio in giallorosso. Spazio che però adesso chiede, considerando quello che è l’Europeo a fine stagione e la possibilità che vuole ottenere di trovarsi nella lista dei convocati di Luciano Spalletti, non appena arriverà il mese di maggio.

Calciomercato, occasione Belotti: titolare in una rivale della Roma

Può succedere già a gennaio, senza aspettare la fine della stagione, per l’esigenza del “gallo” di finire all’Europeo e godersi l’esperienza con la Nazionale italiana allenata dal Commissario Tecnico, Luciano Spalletti.

Spalletti che potrebbe aver bisogno di lui, vista la carenza di vere prime punte nel suo organico e che potrebbe però volerlo vedere in azione, considerando che alla Roma, Andrea Belotti, non gioca quasi mai.

L’occasione per Belotti arriva da un club ai vertici della classifica, che ha bisogno di rinforzare un attacco che, complessivamente con i suoi due centravanti, ha trovato soltanto 4 gol nelle prime 19 gare di Serie A. Numeri al limite del clamoroso se si considera l’importanza che avevano a inizio stagione, sulle aspettative del tecnico Vincenzo Italiano, gli attaccanti Nzola e Beltran. La Fiorentina, separandosi da uno dei due, prenderebbe Andrea Belotti a gennaio.

Mercato Fiorentina: Belotti a gennaio, la Roma pronta a cederlo

La Roma sarebbe pure pronta a cedere il “gallo” Andrea Belotti, ma solo di fronte alla possibilità di ricavare un importante incasso. La Fiorentina, dal canto proprio, è consapevole del fatto che la Roma vuole ottenere una plusvalenza sul suo cartellino, considerando che arrivò dal Torino a parametro zero, potendo così incassare e mettere positivamente a bilancio l’operazione in uscita. E inoltre, la Roma, dovrà poi sistemare le cose in attacco considerando che ha appena deciso di mettere alle porte Solbakken, calciatore che è finito ufficialmente di nuovo in prestito, senza restare in giallorosso. Conteranno molto le volontà di Andrea Belotti.

Belotti alla Fiorentina solo in un caso: le ultime di calciomercato

Secondo quanto riferito da Il Corriere Fiorentino, Nzola potrebbe salutare già a gennaio e fare spazio ad Andrea Belotti, obiettivo di calciomercato della Fiorentina. Solo di fronte alla separazione con Nzola, Vincenzo Italiano andrebbe ad accogliere il suo nuovo centravanti.