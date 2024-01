Scambio con la Fiorentina in Serie A: arriva Nzola a gennaio

Il colpo di scena in Serie A è in casa Fiorentina, che riuscirà a ottenere il cartellino di un bomber in cambio di Mbala Nzola.

Perché l’attaccante angolano, nonostante la scelta di non andare in Coppa d’Africa per provare ad incidere tra campionato e Supercoppa italiana – la Fiorentina sfiderà il Napoli nella semifinale per la Final Four giovedì 18 alle ore 20 -, sarebbe sul piede di partenza.

Non ha convinto per niente in quest’annata con Vincenzo Italiano, che lo ha voluto fortemente dopo averlo allenato allo Spezia e che gli vede favorito spesso Beltran, altro attaccante che comunque pure non ha ben figurato in questa prima parte di stagione. Nzola potrebbe dire addio dalla Fiorentina, ma con uno scambio in Serie A.

Fiorentina, Nzola ai saluti: può finire in uno scambio di Serie A

Può finire in uno scambio di Serie A, il centravanti della Fiorentina, Mbala Nzola. L’attaccante del club toscano fino a questo momento ha ottenuto numeri al limite dell’impietoso per quante aspettative c’erano sulla sua annata che, proprio per i numeri stessi, è stata disastrosa.

Con i viola, quest’anno e fino a questo momento, 27 apparizioni se si considerano anche le sfide dei preliminari di Conference League, riuscendo ad ottenere soltanto tre gol e due assist che sono divisi rispettivamente in un gol e in due assist in Serie A, un gol soltanto in Coppa Italia e uno nella stessa competizione Uefa, nella fase a gironi.

Numeri totalmente inferiori alle aspettative e non all’altezza di un club che ha intenzione di replicare quanto fatto di buono in Conference nella passata stagione, con la Fiorentina che nonostante i numeri di Nzola, si trova comunque attualmente al quarto posto in Serie A. Ma gli stessi numeri non bastano ai viola che pensano di spedirlo altrove, in uno scambio che vedrà appunto protagonista Mbala Nzola.

Calciomercato Fiorentina: Nzola cambia maglia in Serie A, pronto lo scambio

Mbala Nzola cambierà maglia in Serie A, in uno scambio con la Salernitana. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport sarebbe questa, una delle principali soluzioni per il calciatore angolano di proprietà della Fiorentina, che ritroverebbe probabilmente la sua dimensione a Salerno, dopo quanto di buono aveva fatto in una realtà come quella dello Spezia, per i numeri trovati anche in un’annata come quella scorsa, quando la società ligure è retrocessa. Interesse su Nzola anche da parte di Empoli e Cagliari, che partono però sfavorite nella possibilità di prenderlo a gennaio.

Mercato Fiorentina, chi arriva al posto di Nzola? La soluzione con la Salernitana

La Salernitana che prenderebbe così Nzola, lascerebbe partire con destinazione Fiorentina, il calciatore Boulaye Dia. Dopo i rumors estivi che vedevano Dia tra i principali club di Premier League, alla fine potrebbe essere il senegalese il nuovo attaccante dei viola, trovando così una soluzione offensiva per i pochi gol trovati dagli attaccanti fino a questo momento, al club toscano.