Cinque milioni dal Barcellona: addio Fiorentina

Lascia la Fiorentina per cinque milioni, lo aspetta il Barcellona: affare possibile già nel mercato invernale

Il Barcellona guarda in casa Fiorentina per rinforzarsi sul mercato di gennaio. L’ottima stagione fin qui disputata dalla squadra viola allenata di Vincenzo Italiano ha permesso a diversi giocatori di mettersi in mostra e di attirare le attenzioni dei più grandi club europei.

Tra questi c’è anche il Barça, alla ricerca di quelle due o tre pedine ideali per rinforzare la rosa a disposizione di Xavi senza dover spendere un capitale, considerando le acque ancora tormentate, dal punto di vista finanziario, in cui continua a navigare la società.

In una squadra diventata d’un tratto estremamente cinica, quella portata fin qui al quarto posto da Italiano, a rubare l’occhio paradossalmente sono stati in questi primi mesi di campionato più i difensori che non gli attaccanti. E non solo i titolari inamovibili, ma anche quei giocatori che non hanno avuto molte opportunità per esprimere le proprie qualità.

Se Martinez Quarta e Milenkovic (quest’ultimo con un inizio decisamente horror) si sono confermati tra i centrali difensivi migliori della Serie A, è riuscito a mettersi in mostra in questa prima parte di stagione anche Luca Ranieri, diventato a sorpresa la diventato prima alternativa per Italiano nel reparto arretrato.

Chi invece ha faticato, anche per i problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo, è stato il colombiano Yerry Mina, una sorta di oggetto misterioso con un passato anonimo al Barcellona e che proprio al Barcellona potrebbe tornare in questa finestra di mercato invernale.

Il Barcellona punta Yerry Mina: in arrivo una super offerta per la Fiorentina

Arrivato in viola dall’Everton a titolo gratuito, il 29enne colombiano, un gigante di quasi due metri ma dalla discreta mobilità, ha firmato un contratto per un anno e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero già la prossima estate.

Considerando l’utilizzo però davvero parsimonioso che ne ha fatto in qui Italiano, anche dopo il suo rientro da un lungo infortunio, non è detto che non possa accettare di cambiare aria già a gennaio, soprattutto se a bussare alla sua porta sarà un club blasonato come il Barcellona.

Protagonista in blaugrana per una breve parentesi nella stagione 2017/18, quando venne per la prima volta portato in Europa proprio dal club catalano, Mina ha saputo costruirsi una carriera più che discreta in Premier, e potrebbe rappresentare in questo momento una grande occasione di mercato low cost per la squadra di Xavi.

Come riferito da Okfichajes.com, la società lo avrebbe individuato in questo momento come il rinforzo ideale per il mercato di gennaio, un rincalzo di lusso in grado di garantire solidità difensiva, esperienza internazionale e anche di accettare senza troppi problemi il ruolo di riserva. Per questo motivo sarebbe pronta ad anticipare il suo arrivo già a gennaio pagando un indennizzo di circa 5 milioni alla Viola. Un’offerta che, dovesse concretizzarsi, sarebbe molto difficile da rifiutare per la Fiorentina.