Esonero Pioli dopo Milan-Atalanta: scelta fatta

Dopo la sconfitta con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta per il Milan, Stefano Pioli rischia davvero l’esonero. Scelta fatta

La stagione del Milan prosegue tra alti e bassi. Quando le due vittorie consecutive in campionato con Sassuolo ed Empoli, oltre al passaggio ai quarti in Coppa Italia, sembravano aver riportato il sereno a Milanello, ecco la doccia gelata con l’eliminazione dalla già citata Coppa nazionale a causa dell’Atalanta. Gasperini corsaro a “San Siro” per 1-2 con un super Koopmeiners.

E dire che il Milan era in ripresa, come detto, con 10 punti nelle ultime 4 se contiamo anche il pari di Salerno e la vittoria col Monza. Lo sfumare di uno degli obiettivi più importanti in casa rossonera, però, potrebbe rimettere tutto in discussione. E fa tornare le voci sul tormentone di questa stagione: l’esonero di Stefano Pioli.

Sul futuro del tecnico rossonero non ci sono più dubbi: a fine stagione dirà addio, il suo ciclo è finito e probabilmente lo era già dallo scorso giugno con l’uscita di scena di Maldini. Non ci sono margini per una sua permanenza. Il quesito è: riuscirà a resistere fino a giugno? Sui social, tra i tifosi, ritorna a spopolare il “Pioli Out”.

Milan out dalla Coppa Italia, Pioli rischia l’esonero? Lo scenario

La frase che scriviamo è la stessa degli ultimi mesi: la società vorrebbe evitare l’esonero immediato e quindi la volontà è quella di andare avanti con Pioli, a meno di altri crolli. Se i prossimi risultati saranno negativi può esserci il ribaltone. Una situazione chiara e lineare, con il tecnico emiliano che di sicuro non può dormire sonni tranquilli. All’orizzonte c’è già la Roma, l’altra grande delusa del mercoledì di Coppa. Chi si rialzerà?

In caso di sconfitta Pioli finirebbe ulteriormente sotto osservazione. Sarà valutato con decisione nei prossimi appuntamenti con la dirigenza che gradirebbe arrivare fino al termine della stagione con l’ex Lazio sulla panchina per evitare ribaltoni. Nel caso però dovesse rendersi necessario cambiare, la società ha già chiaro chi sostituirà Pioli.

La prima ipotesi ci porta alla probabile chiamata di Ignazio Abate ad interim. L’attuale tecnico della Primavera arriverebbe in prima squadra per risollevare la situazione. Il sogno di Ibrahimovic (e non solo il suo) però è Conte. Lo svedese vorrebbe fare un tentativo per convincerlo subito, ma il tecnico salentino è intransigente: vuole iniziare una nuova avventura la prossima estate con un nuovo progetto, non da subentrante a stagione in corso. Non gli è mai piaciuto e probabilmente mai lo farà.