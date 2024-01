Il Milan promuove il piano B: nuovo bomber per lo scudetto

Il club rossonero approva il piano B: ecco il nuovo bomber del Milan per inseguire il sogno dello scudetto e della seconda stella

Lo scudetto sembra una questione a due, tra l’Inter – che si è appena laureata ‘campione d’inverno’, titolo simbolico quanto si vuole ma che in Serie A quasi sempre viene confermato in primavera – e la Juventus, separate da soli 2 punti.

Molto più ampio il fossato che divide le prime due della classe dalla terza: il Milan infatti è distante 9 punti, una voragine. Eppure, nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro o, meglio, da una giornata (di campionato) all’altra: basta infilare un paio di risultati positivi consecutivi per scalare la classifica.

Basti pensare alla Lazio che con tre vittorie di fila in campionato si è rilanciata in Champions e ha appena vinto il derby di coppa, o, al contrario, incappare in passo falso e mezzo per scivolare dalla zona Europa come il Napoli. Ecco perché, senza fare proclami ma a fari spenti, il Milan crede nella possibilità di colmare il gap dal duo di testa inserendosi nella lotta per il tricolore.

Tuttavia, le buone intenzioni non bastano. Del resto, le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni e nessuno più del Diavolo rossonero lo sa. Pertanto, per trasformare il duello scudetto in un triello il Milan dovrebbe intervenire sul mercato per irrobustire un reparto avanzato il cui peso si regge sulle spalle di Olivier Giroud che va per i 38 anni. E, se pure non fosse per quest’anno, sicuramente ci sarà bisogno di intervenire per la prossima stagione.

Milan, ecco il nuovo bomber per lo scudetto: Benjamín Sesko

Non è stata una stagione semplice finora per il Milan di Pioli, tanto che la dirigenza sta sperando di chiudere in maniera dignitosa la stagione (qualificazione Champions e buon cammino in Europa League, con proiezione vittoria finale) ma nel frattempo ragiona anche su ciò che sarà domani.

E vista la carta d’identità il Milan non può fare a meno di pensare a trovare una valida alternativa a Giroud che è sì una garanzia sotto rete – con il rigore trasformato contro l’Empoli l’ex blues è in doppia cifra per il 14° anno consecutivo, nessuno come il francese nei 5 principali campionati europei – ma che a 37 anni suonati non può sempre togliere le castagne dal fuoco.

Ebbene, gli strateghi del mercato del Diavolo sono convinti che il profilo che fa al caso loro è Benjamín Sesko, attaccante del Lipsia che ha catturato l’interesse di diversi top club europei per il suo fiuto del gol: finora sono 7 in 22 apparizioni totali i centri del classe 2003 sloveno.

Insomma, sarà difficile che si muova fin da subito, ma il Milan per poter battagliare per lo scudetto con le due avversarie dovrebbe vincere fin da subito la battaglia per assicurarsi a gennaio lo sloveno Sesko, tra i prospetti più interessanti per la sua familiarità con il gol e per la sua versatilità, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nel consentire ai rossoneri di ‘intrufolarsi’ nella lotta per lo scudetto.