Roma: brutte notizie per Dybala, la data del rientro

Svolta importante per quella che è la situazione di Paulo Dybala che si è infortunato con la Roma nell’ultima partita di Coppa Italia persa contro la Lazio.

Brutto momento per il giocatore giallorosso che si è fatto ancora una volta male. Situazioni spiacevoli che ha vissuto il giocatore per tutta la sua carriera perché muscolarmente ha davvero mostrato dei gravi problemi per tutta la sua vita calcistica. Adesso arrivano delle nuove notizie in merito a quello che è accaduto nell’ultima partita, perché si è infortunato di nuovo Dybala e la Roma non lo avrà a disposizione per alcune partite.

Adesso arriva la notizia ufficiale riguardo quelli che saranno i tempi di recupero di Dybala e la data del rientro del giocatore della Roma che si è fatto male per l’ennesima volta quest’anno, come anche tutti gli altri anni passati. Adesso c’è grande ansia per i suoi compagni di squadra e l’allenatore, così come per società e tifosi che sperano di averlo a disposizione il prima possibile.

Roma: infortunio Dybala, c’è la data del rientro

Altro infortunio muscolare per il giocatore argentino che si è fermato ancora una volta per un problema muscolare. Infatti, ora bisognerà capire quando potrebbe tornare a disposizione in vista delle prossime partite. Altra sconfitta amara per la Roma che ha perso anche Dybala per infortunio visto quello che è accaduto contro la Lazio.

Dybala si è fatto male e l’infortunio muscolare ha messo grande ansia nell’ambiente Roma. Dopo gli esami strumentali però sono state escluse lesioni per il calciatore e tutti possono tirare un sospiro di sollievo. Perché il giocatore potrà tornare il prima possibile ora per giocare le prossime partite di stagione e aiutare i propri compagni di squadra e il suo allenatore che punta tantissimo su di lui.

La data del rientro di Dybala non sarà per Milan Roma, ma bisognerà aspettare Roma Verona. Infatti, il giocatore argentino dovrà comunque restare a riposo per la prossima partite e potrebbero esserci importanti novità per rivederlo in campo poi nella gara prossima contro il Verona. Resta la brutta notizia per la Roma e i suoi tifosi che non avranno per un big match importante nella corsa agli obiettivi di campionato il loro miglior giocatore. La speranza è quella di avere già da titolare il talento argentino nella prossima gara.