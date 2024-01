Juve, ma che combini? Ceduto a 30 milioni

L’errore di valutazione sta costando caro alla Juventus, perché il cartellino del giocatore adesso vale 30 milioni di euro ed è pronto a trasferirsi altrove.

Il calciomercato è un universo fatto di grandi occasioni colte al volo ma anche di errori di valutazione e conseguenti rimpianti. La Juventus ne sa qualcosa.

Proprio negli ultimi giorni il protagonista del mercato è stato un difensore che la società bianconera aveva individuato e apprezzato in tempi non sospetti, soltanto che col trascorrere degli anni il valore del cartellino è esponenzialmente aumentato.

Il giocatore in considerazione è il rumeno Radu Dragusin del Genoa. Il difensore 21enne nato a Bucarest ha disputato un’eccellente prima parte di stagione agli ordini di mister Alberto Gilardino e la società rossoblu potrebbe ricavarne fin da subito una plusvalenza che fa bene alle sue casse. Dragusin, infatti, è stato prima individuato come rinforzo per i centrali di difesa da parte del Napoli poi è cominciato l’accostamento convincente del Tottenham, accompagnato dai sondaggi del Bayern Monaco e l’interesse del Milan.

Ad avere la meglio sono stati gli inglesi, poiché hanno avanzato la proposta più interessante per portarlo in Premier League fin da subito: offerta da 30 milioni di euro, di cui 25 milioni come parte fissa e 5 milioni in qualità di bonus. Chiaramente per Dragusin si apre la possibilità di giocare nel campionato più apprezzato al mondo, quindi offerta irrinunciabile.

Volerà in Premier League, ma la Juventus l’aveva visto prima di tutti

Il Napoli virerà altrove e il Genoa cercherà un sostituto, ma il vero rimpianto è della Juventus. La società bianconera – come ricorda ‘SportMediaset’ – aveva avuto modo di apprezzare il difensore già nel 2018, quando aveva appena 16 anni.

Il club torinese lo prelevò dal Real Sport Bucaresti per appena 260mila euro, convinto dell’affare che aveva fatto. Tuttavia, nel 2022 i vertici della società deciso di cederlo a causa di due esperienze non troppo convincenti vissute prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana.

Un evidente errore di valutazione, che il Genoa ha riscattato comprandone il cartellino dalla Juventus per 5,5 milioni di euro più 1,8 milioni di euro di bonus. Ovvero un totale di 7,3 milioni di euro per portare Radu Dragusin al Genoa.

Una plusvalenza per la Juventus ma decisamente minima rispetto al fatto che dopo una stagione e mezza il valore del difensore è aumentato a dismisura toccando i 30 milioni di euro. La Juventus ha un doppio rimpianto: aver ricavato meno di quanto avrebbe potuto ed essersi disfatta di un vero gioiellino.