Kean via dalla Juve, resta in Serie A: zona Europa

Moise Kean potrebbe salutare la Juventus in vista della prossima stagione: l’attaccante bianconero verso un altro club di Serie A

L’esplosione di Yildiz con la maglia della Juventus potrebbe portare alla cessione di Moise Kean durante la sessione di mercato invernale. L’attaccante classe 2000 sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Massimiliano Allegri in questa fase della stagione e per questo potrebbe aprirsi una diversa soluzione per lui.

Un fatto sembra ormai assodato: Kenan Yildiz al momento ha superato Kean nelle gerarchie della squadra bianconera. Non avendo le coppe europee da disputare l’intenzione della Juventus è quella di restare con quattro punte a disposizione del tecnico livornese.

Il pacchetto offensivo potrebbe essere composto quindi da Vlahovic, Chiesa, Milik ed Yildiz. Verso l’addio quindi Kean che piace molto in Serie A. Sono molte le squadre che hanno messo nel mirino il centravanti bianconero. Dalla Fiorentina al Bologna, passando per il Monza, sono diversi i club pronti a fare un tentativo per l’attaccante che potrebbe cercare maggiore spazio per provare a conquistare la convocazione al prossimo europeo.

Calciomercato Juventus, Kean verso l’addio: piace in Serie A

Partiamo dalla Fiorentina. I viola non sono contenti delle prestazioni fornite finora dalla coppia di attaccanti formata da Nzola e Beltran e non è da escludere che la dirigenza tenti il colpo Kean in prestito. In casa Bologna si cerca invece un’alternativa di livello a Zirkzee in attacco con un calciatore che all’occorrenza possa giocare anche con l’olandese in un modulo con due punte. Galliani invece vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con la Juventus per assicurare il classe 2000 al Monza e lanciare l’assalto all’Europa.

Giorni di valutazione quindi sia per la Juventus che per il calciatore che dovranno decidere in vista della seconda parte di stagione. La sensazione è che il giocatore possa salutare i bianconeri solamente in prestito perché la Juve non vorrebbe perdere il controllo sul cartellino della punta.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece la Juventus appare ad un passo dall’acquisto di Tiago Djalò. Il portoghese, in forza al Lille, era un obiettivo di mercato dell’Inter che però è stata sorpassata proprio dai bianconeri nella corsa al difensore nato nel 2000.

Ex Milan e nel giro della nazionale portoghese, è in fase di recupero da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per diversi mesi. Un affare soprattutto in prospettiva per i bianconeri che saluteranno Alex Sandro al termine del campionato in corso per via della scadenza del contratto.