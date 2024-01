La Juve lo sta perdendo: vola gratis in Premier

Uno dei possibili colpi low cost del club bianconero potrebbe optare per un ritorno in Premier League: la situazione

Il tempo degli acquisti ipermilionari, dei colpi internazionali, delle battaglie per i calciatori più ambìti sul mercato, è finito da tempo: in casa Juve, dopo la rivoluzione avviata con le dimissioni del CdA e l’addio di Andrea Agnelli, è stato avviato un nuovo corso. Un modus operandi che trova la sua sublimazione nell’insistenza con la quale la proprietà bianconera ha voluto Cristiano Giuntoli, il mago dei colpi low cost, al timone del club come Football Director.



A causa di un bilancio che ancora non consente troppi voli pindarici – John Elkann ed Exor si sono già mossi per un aumento di capitale di 200 milioni di euro – la dirigenza si sta muovendo con circospezione sulle possibili occasioni di mercato. Rappresentate ovviamente, in prima battuta, da tutti quei calciatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno che non hanno ancora rinnovato l’accordo con il loro club.

Tra questi c’è anche un vecchio pallino del sodalizio piemontese. Uno che era stato vicino, in passato, a vestire la gloriosa maglia bianconera, ma che poi emigrò in Premier League. Il club londinese che convinse, a suon di sterline, sia la Lazio che lo stesso calciatore, vinse la battaglia di mercato nell’estate del 2018, mettendo sul piatto 38 milioni.

Oggi, 2024, la stessa Premier potrebbe far tornare il brasiliano spendendo però molto meno, e beffando ancora una volta la Juve.

Felipe Anderson torna in Premier, Juve a bocca asciutta

Il protagonista di quella che potrebbe diventare una nuova telenovela di mercato è Felipe Anderson, il 30enne esterno brasiliano della Lazio in piena trattativa con Claudio Lotito per un ipotetico allungamento del contratto.

Il vulcanico patron dei capitolini ha messo sul piatto un adeguamento di 3,5 milioni di euro con bonus fino al 2027, mentre la richiesta dell’entourage del calciatore ammonta a 4 milioni a stagione. La distanza non appare incolmabile, ma nel frattempo sia la Juve sia almeno due club inglesi stanno facendo pressing sul sudamericano.

Come riportato da Calciomercato.it infatti, Aston Villa e Fulham si sarebbero già mosse con interesse sul possibile colpo low cost in vista della prossima estate. Quando si parla di ingaggio promesso al giocatore, le società britanniche partono sempre con un qual certo vantaggio, data l’innegabile superiorità economica.

Felipe Anderson sfoglia la margherita del suo futuro, nel dubbio se privilegiare uno stipendio che solo Oltremanica gli offrirebbero, o privilegiare ancora la Serie A, considerando anche la non felice esperienza pregressa in Inghilterra.

