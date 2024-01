Serie A, ennesima tegola: infortunio serio, tempi di recupero lunghi

Uscito per infortunio nel corso dell’ultimo turno di Coppa Italia, il giocatore in giornata si è sottoposto ad una serie di esami clinici che hanno confermato la preoccupazione di compagni, tifosi ed allenatore.

Stando ai risultati di questi controlli, infatti, l’infortunio subito dall’attaccante è addirittura risultato essere più grave del previsto, come confermato anche dai lunghi tempi di recupero che dovrà rispettare per evitare ulteriori ricaduta che potrebbero mettere ancora più in difficoltà lo staff tecnico, a corto di soluzioni valide lì davanti per le prossime partite di campionato.

La speranza è che ovviamente qualcosa nei prossimi giorni possa andare migliorando, ma ci vorrà del tempo prima di rivedere l’attaccante gonfiare le reti in Serie A.

Infortunio grave: arrivati i risultati degli esami, queste le condizioni

Brutte, anzi, terribili notizie arrivano dall’infermeria di Formello, con la vittoria nel derby di Coppa Italia rovinata da un infortunio che potrebbe decisamente scombussolare i piani di Maurizio Sarri e dalla Lazio in vista dei prossimi impegni stagionali.

Già al termine della partita di mercoledì aleggiava preoccupazione attorno alle condizioni del giocatore, costretto ad uscire a partita in corso a causa di un problema fisico che l’ha visto vistosamente zoppicare durante i festeggiamenti con i suoi compagni di squadra al triplice fischio. Sostituto, Maurizio Sarri credeva e sperava di essere intervenuto tempo a tempo, ma i risultati degli esami ai quali si è sottoposto in giornata il biancoceleste hanno invece evidenziato un problema importante, visto che l’infortunio dell’attaccante è alla fine risultato essere più grave del previsto.

Stando dunque a quanto riportato dalla stessa Lazio sui propri canali ufficiali tramite un comunicato, Taty Castellanos ha riportato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra.

Lazio, lesione per Castellanos: i tempi di recupero

Dopo Ciro Immobile la Lazio perde per infortunio anche Taty Castellanos, uscito particolarmente acciaccato dal derby di Coppa Italia contro la Roma. L’attaccante bianconceleste ha infatti riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, problema muscolare che comporta sostanziosi tempi di recupero.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il rientro di Castellanos se ne riparlerà fra almeno 15-20 giorni, non prima, motivo per il quale l’attaccante argentino salterà non solo la spedizione saudita per la Supercoppa italiana, ma anche altri impegni in campionato che vedono protagonista la sua Lazio.

Stop lungo per Castellanos: ecco quante partita salta

L’infortunio rimediato nel derby contro la Roma costringerà Castellanos a rimanere fermo ai box per diverso tempo e saltare partite importanti con la Lazio. Oltre alla sfida con l’Inter, in programma venerdì 19, l’attaccante argentino salterà ovviamente anche il Lecce questa domenica ed anche il Napoli il prossimo 28 di gennaio, data che potrebbe però indicarne il rientro in campo, anche se complicato. Per questo motivo, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, Sarri spera di riavere a disposizione Castellanos per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta del prossimo 4 febbraio.