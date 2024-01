Simeone ha vinto: addio Inter, precontratto firmato

Nulla da fare per l’Inter: i nerazzurri hanno perso il duello di mercato, il giocatore ha scelto Simeone

L’Inter è impegnata in una stagione che può regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia: i nerazzurri infatti sono in testa al campionato, vogliono vincere la Supercoppa ed arrivare in fondo in Champions League.

La stagione è lunga ma, nel frattempo, la società sta già lavorando per il futuro in modo da rinforzare, nel migliore dei modi, la rosa a disposizione di Inzaghi. La dirigenza è molto attenta al mercato dei parametri zero che offre sempre soluzioni importanti: secondo le ultime indiscrezioni però l’Inter deve abbandonare uno degli obiettivi per la prossima stagione.

Parliamo di Guido Rodriguez, calciatore che piaceva anche ai nerazzurri, ma il suo futuro sembra essere lontano dall’Italia. Il centrocampista classe 1994, in forza al Betis, è un giocatore forte fisicamente e che può essere impiegato come centrale di centrocampo. Rodriguez può aiutare la squadra sia in fase di costruzione sia a livello difensivo.

Guido Rodriguez all’Atletico: l’Inter deve arrendersi

Il contratto di Guido Rodriguez scade il prossimo 30 giugno e non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. Si tratta di un profilo molto interessante che avrebbe fatto comodo all’Inter soprattutto per la forza fisica: nel mercato può succedere di tutto, lo sappiamo, ma sembra molto complicato vedere l’argentino in maglia nerazzurra.

Il centrocampista sembra aver scelto di restare in Liga. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid ha bisogno di un mediano che vada a completare la rosa a disposizione di Simeone. Esigenza che potrebbe essere soddisfatta al termine della stagione proprio con l’arrivo di Guido Rodriguez: il centrocampista, un gol e un assist in stagione tra tutte le competizioni, piace e non poco al tecnico dei Colchoneros e il contratto in scadenza a giugno può facilitare il buon esito della trattativa.

L’Atletico, per rinforzare il proprio centrocampo, stava seguendo altri nomi come ad esempio Pierre-Emile Hojbjerg ma Simeone sembra aver scelto l’argentino anche per una conoscenza (aspetto molto importante) del massimo campionato spagnolo.

Abbiamo detto dell’interesse dell’Inter per Guido Rodriguez: in realtà il giocatore piace anche a due big del calcio internazionale, Barcellona e Manchester United. Anche loro stanno pensando di presentare un’offerta per il centrocampista ma i colchoneros di Simeone sembrano essere piuttosto avanti al momento e alla fine potrebbero riuscire a portarsi a casa in anticipo un calciatore che questa estate sarebbe stato decisamente ambito.