Balotelli choc: c’è una novità improvvisa

Balotelli torna a far discutere il mondo del calcio: ecco l’ultima novità sull’attaccante italiano, attualmente impegnato nel calcio turco.

Passano gli anni, ma Super Mario non si smentisce mai. L’attaccante bresciano è ormai diventato il simbolo del genio e della sregolatezza, con una carriera segnata da un grande talento ma anche da un’impressionante discontinuità.

E soprattutto dalle discutibili scelte dei suoi club, di cui spesso lui stesso ha finito per pentirsi in gran fretta. I recenti discutibili passaggi da Marsiglia, Brescia, Monza e Sion fanno ancora discutere, ma per lui adesso potrebbe esserci un nuovo problema.

A 33 anni, l’ex enfant prodige del calcio italiano gioca ancora, anche se la sua carriera assomiglia molto a un continuo peregrinare in cerca di un riscatto che ormai sarebbe tardivo. La scorsa estate ha tentato una nuova avventura, con un ritorno a sorpresa in Turchia all’Adana Demirspor, uno dei club in cui aveva offerto le prestazioni migliori nell’epoca recente. Aveva giocato lì nella stagione 2021/2022, segnando 19 gol e servendo 6 assist in 33 partite, riuscendo in una mezza resurrezione.

Poi i problemi erano nuovamente riaffiorati, come purtroppo gli è capitato spesso. All’inizio della stagione successiva erano arrivati i conflitti con l’allenatore Vincenzo Montella, e la decisione improvvisa di andarsene, accasandosi al Sion. In Svizzera, come sappiamo, le cose sono andate alquanto male, e lo scorso settembre Balotelli aveva deciso di andarsene e fare ritorno all’Adana. Complice anche l’addio di Montella, passato a guidare la nazionale turca e sostituito in panchina da Serkan Damla.

Riecco Balotelli: nuovo pasticcio in Turchia per l’attaccante, e Serie A che si riavvicina

La seconda parte della sua esperienza all’Adana Demirspor è stata tutt’altro che positiva, anche a causa dei problemi fisici. Con appena 3 gol in 5 partite, Balotelli avrebbe trovato l’accordo con la società per rescindere il contratto e cambiare nuovamente club questo gennaio.

Lo sostiene la testata turca ‘Fanatik’, secondo cui l’ex Inter e Milan avrebbe intenzione di tornare in Serie A per conquistarsi un posto in nazionale in vista dei prossimi Europei.

Tre le squadre che potrebbero essere interessate ad acquistarlo, secondo le ultime indiscrezioni. Si tratta di Udinese, Salernitana ed Empoli, tutte impegnate nella non semplice lotta per scongiurare la retrocessione e al momento bisognose di gol.

Il suo acquisto rappresenta sempre un’incognita, però: al di là dell’ovvia qualità tecnica e dell’esperienza, Balotelli è un giocatore che non offre garanzie in termini di continuità e, ormai, anche a livello fisico.