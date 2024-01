Calciomercato: Theate torna in Serie A, c’è l’accordo

Possibile svolta di calciomercato con il futuro di Theate che può tornare nuovamente in Serie A. Il centrale è pronto ad una nuova sfida in Italia.

Dopo aver giocato al Bologna è passato poi in Francia, dove si sta mettendo in mostra da tempo con il Rennes e ora può anche pensare di ritornare, nonostante per il suo club attuale è considerato un perno importantissimo della retroguardia della società francese. Perché in queste settimane molte società in Italia hanno pensato di provare a fare questo tipo di investimento cercando di cogliere l’occasione e riportare in Italia il giocatore.

Theate potrebbe tornare a giocare in Serie A da un momento all’altro. Perché tra le società interessate ora c’è una che fa sul serio e vorrebbe provare a chiudere il colpo per il giocatore belga che è ancora molto giovane e con il suo attuale club è in scadenza nel 2027. Sul giovane difensore 23enne ore si è fatto vivo l’interesse di un’altra società importante italiana.

Calciomercato: Theate di nuovo in Serie A

E’ in questa sessione di calciomercato di gennaio che possono chiudersi trattative come quella del ritorno di Theate in Serie A. Il giovane centrale piace ad alcuni club che stanno valutando la possibilità di investire su di lui e ora la tentazione si fa sempre più forte. Perché tra alcune società c’è ora una su tutte che ha intenzione di provare a chiudere il colpo il prima possibile, provando ad anticipare la concorrenza delle altre società italiane che si sono fatte sotto.

Perché in questo momento ci sono Napoli, Fiorentina e Roma che si stanno sfidando per l’acquisto di Theate che può tornare in prestito con riscatto. Molto potrebbe essere intrecciato tra le varie società che stanno cercando di capire che tipo di colpi fare in quella zona di campo. Infatti, proprio Napoli e Fiorentina stanno già trattando tra loro il possibile colpo di Martinez Quarta che a catena farebbe scattare altre operazioni

Tra quelle che sono più attive come confermato da Sky Sport c’è il Napoli Campione d’Italia che deve provare ad acquistare un centrale e ora c’è Theate tra quelli in pole. Altri giocatori nel mirino sono proprio Martinez Quarta e soprattutto Perez dell’Udinese. Sfumato totalmente negli ultimi giorni il colpo Dragusin dal Genoa che è passato al Tottenham.