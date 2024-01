Donnarumma fa cacciare Keylor Navas: giocherà in Serie A

Keylor Navas cacciato dal PSG a causa di Gianluigi Donnarumma: non giocherà più con i transalpini. Il suo futuro può essere in serie A

Keylor Navas è pronto a lasciare il PSG a fine stagione. Il motivo è da ricercare in Gianluigi Donnarumma, visto che la convivenza tra i due non va in modo impeccabile per il portiere della Costa Rica.

Già lo scorso inverno il giocatore fu girato in prestito al Nottingham Forest dopo quattro anni ininterrotti a Parigi. La prossima estate, probabilmente, andrà via a parametro zero. Non è facile quando nello stesso club c’è anche un certo Donnarumma: i due numeri uno sono finiti spesso con il pestarsi i piedi.

All’arrivo del portierone della Nazionale, nell’estate del 2021, all’inizio era proprio l’ex Milan a finire in panchina e a dover scontare un periodo di rodaggio. Pian piano però il classe ’99 ha fatto valere la propria forza e si è preso il posto da titolare, relegando a secondo il costaricano. Dodici mesi fa il primo addio a cui potrà far seguito un secondo.

Keylor Navas lascia il PSG: possibile futuro in serie A?

Troppo avere due galli nel pollaio, meglio fare una scelta netta e Luis Enrique sembra aver scelto Donnarumma. Pesa anche la carta d’identità visto che il buon Navas ha da poco compiuto 37 anni. I parigini puntano sul portiere della Nazionale, scelta condivisa dall’ex CT della Spagna anche quando durante questa stagione le cose sembravano andar male per lui con diversi errori commessi.

A tal proposito Keylor Navas è stato anche sfortunato perché nel periodo peggiore di Donnarumma lui era infortunato e costretto ai box, con la porta del PSG che è stata affidata addirittura al terzo portiere, il giovane Arnau Tenas di proprietà del Barcellona, quando Gigio era squalificato.

In caso contrario poteva mettersi in luce e sovvertire le gerarchie. Non è accaduto e probabilmente non accadrà. Il suo futuro sarà lontano da Parigi e può essere in Italia, in serie A. A cercarlo è soprattutto la Roma che può offrirgli la possibilità a giugno, in quanto l’addio con Rui Patricio è pressoché certo. L’estremo difensore della Costa Rica può arrivare in giallorosso per una cifra non molto esosa, considerando l’età, e strappare così l’ultimo grande contratto della sua carriera.

