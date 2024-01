Svolta a sorpresa per il calciomercato della Juventus: accordo raggiunto, in queste ore, con il calciatore che ha già deciso di firmare con i bianconeri. Restano da limare gli ultimissimi dettagli, ecco quando arriverà.

Colpo di mercato per la Juve. Accontentato Massimiliano Allegri, da sempre affezionato al calciatore. C’è attesa per quanto riguarda l’annuncio sul nuovo acquisto della Vecchia Signora. Il lavoro sotto traccia di Cristiano Giuntoli è stato fondamentale in questa operazione, con il calciatore che ha deciso di firmare con i bianconeri. Arrivano nuove indiscrezioni in merito alle modalità e alle tempistiche, bisogna ultimare ancora pochi dettagli prima della definitiva chiusura dell’affare.

C’è attesa in casa Juve riguardo l’arrivo in bianconero del calciatore, considerato top nel suo ruolo. Come ammesso anche nel corso dell’intervista pre Frosinone, il direttore sportivo Giuntoli non aveva escluso eventuali colpi a patto che rispettassero i parametri tecnici ed economici. Il giocatore, in questione, è il profilo perfetto per la Juventus di Allegri con l’allenatore che non vede l’ora di averlo a disposizione.

Calciomercato Juventus: cambia il suo futuro, l’annuncio

Secondo le ultime notizie di mercato Juventus, Giuntoli è vicino alla svolta per quanto riguarda l’arrivo del giocatore. Dopo settimane d’attesa, finalmente Allegri potrà contare su un nuovo acquisto d’esperienza e qualità che farà da chioccia ai giovani già presenti all’interno dell’organico della Vecchia Signora.

Un colpo a sorpresa che ha spiazzato anche i tifosi, alla fine Giuntoli – dopo l’ok di Allegri – ha dato il via libera per definire il trasferimento alla Juventus del centrocampista inglese Jordan Henderson. Non ci sono dubbi e perplessità riguardo l’ingaggio del calciatore e la trattativa con l’Al Effitaq è in uno stato avanzato. A confermare ciò sono i cronisti che seguono da vicino le vicende della Vecchia Signora.

Inoltre, anche Sportitalia ha svelato ulteriori dettagli riguardo questa operazione con Giuntoli pronto a chiudere per portare alla Juventus Henderson in prestito per 18 mesi.

Henderson Juventus: affare fatto? I dettagli economici dell’operazione

Operazione economicamente vantaggiosa, quella relativa all’affare Henderson Juventus. I bianconeri, secondo le ultime notizie, prenderebbero in prestito il giocatore per 18 mesi con la possibilità di liberarsene già a giugno qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto. Inoltre, per quanto riguarda lo stipendio di Henderson per questa stagione, il costo è di solo 1,5 milioni con l’Al-Effitaq che pagherebbe il resto