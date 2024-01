Il Torino sblocca la Juve: l’intreccio è clamoroso

Il Torino sblocca la Juve. Da una settimana si è aperta la finestra di mercato invernale e nella capitale sabauda potrebbero nascere alleanze.

Gennaio per provare a cambiare qualcosa e, possibilmente, migliorare le rose, cercando di incassare qualche euro grazie ad operazioni in uscita. Il calciomercato italiano vola decisamente basso poiché né i club piccoli e medi, né tantomeno i grandi club, hanno possibilità economiche tali da potersi permettere operazioni dispendiose.

La Juventus è l’esempio lampante. La società bianconera, per una qualsivoglia trattativa che preveda anche un esborso non elevato, ha l’assoluta necessità di cedere prima di passare alla chiusura dell’affare. In queste ore Giuntoli e Manna sono alle prese con la trattativa che potrebbe portare il difensore portoghese Thiago Djalò in bianconero.

Operazione da circa 3,5 milioni di euro per la quale, però, occorrerà attendere la cessione di Filippo Ranocchia, ora in prestito all’Empoli, al Palermo. Questo per mettere a posto l’indice di liquidità, un parametro che la Juventus dovrà tenere sempre d’occhio. Un mercato, quello bianconero, che ovviamente può servire anche come proiezione di future operazioni da chiudere, eventualmente, la prossima estate.

Il Torino sblocca la Juve

In queste direzione potrebbero intrecciarsi i destini di mercato di Torino e di Juventus. Fa sempre un certo effetto parlare di intrecci di mercato tra le due squadre di Torino, così come avviene in generale quando vi sono operazioni che coinvolgono società della stessa città.

L’ultima operazione tra le due società della capitale sabauda è stato il passaggio dal Torino alla Juventus di Gleison Bremer, centrale brasiliano, per circa 50 milioni di euro. Intanto, dalla Spagna, filtrano indiscrezioni di mercato che riguardano direttamente, ed indirettamente, i due club torinesi.

Ne parla okfichajes.com che ci informa riguardo il concreto interesse per il difensore centrale granata Alessandro Buongiorno da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, e il suo tecnico Simeone, sono preoccupati per Mario Hermoso, il cui mancato rinnovo potrebbe essere il preludio all’addio.

Il difensore granata è pertanto ritenuto dai biancorossi di Spagna il sostituto ideale di Mario Hermoso. Ma sul centrale difensivo, e capitano del Torino, nonché della nazionale azzurra, c’è anche la Juventus che, da tempo, ha messo il suo nome nella lista degli acquisti in vista della prossima estate.

Sia per l’Atletico Madrid che per la Juventus, due club che attualmente non godono di grande salute dal punto di vista economico-finanziario, l’acquisto di Alessandro Buongiorno rappresenterebbe un investimento importante dal momento che il presidente del Torino, Urbano Cairo, non lo valuterà meno di 30-40 milioni di euro.