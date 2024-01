Serie A: infortunio per l’attaccante, tegola per il mister

Aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche del calciatore che si è fatto male ed è in dubbio per il prossimo match di campionato.

Brutta notizia per l’allenatore che non potrà contare su uno dei suoi migliori uomini. Ecco l’annuncio di Sky Sport che ha reso noto i dettagli riguardo questo stop che compromette le scelte tecniche dell’allenatore che si giocherà una partita importantissima in questo turno di campionato, primo del girone di ritorno.

Serie A, infortunio alla caviglia: ecco le ultime riguardo il suo rientro

Tegola importante per l’Empoli in vista del match delle ore 18 contro l’Hellas. Secondo Sky Sport, infatti, il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli dovrà rinunciare all’ultimo minuto a Ciccio Caputo per un problema alla caviglia che non gli permetterà di scendere in campo.

Un’assenza che costringerà l’allenatore azzurro a ridisegnare il proprio attacco, con Cambiaghi che sarà quindi probabilmente affiancato da Gyasi con Baldanzi a sostegno nel 4-3-1-2.

Empoli: infortunio Caputo, chi gioca al suo posto

In difesa non ci sarà Ebuehi, uscito malconcio dalla sfida con il Milan, ma sulla destra Andreazzoli dovrebbe ritrovare Bereszynski. Al centro, accanto a Luperto, favorito Ismajili su Walukiewicz, mentre a sinistra tornerà Cacace dopo la squalifica. In mediana Grassi come centrale, Maleh e Marin come mezzali anche se Fazzini e il neo acquisto Zurkowski potrebbero entrare nel ballottaggio. Davanti sarà il turno di Cambiaghi e Gyasi supportati da Baldanzi, che si posizionerà sulla trequarti.