Juve, scelta fatta: ecco il futuro di Kean

La Juventus guarda non solo a possibili acquisti ma anche ad eventuali cessioni: ecco quale sarà il futuro di Moise Kean

Un grande talento, mai riuscito a esprimersi compiutamente, quello di Moise Kean, che sembrava destinato a grandi cose come hanno lasciato intuire alcuni grandi lampi di classe, ma i risultati non stanno corrispondendo alle premesse. E il suo rapporto con la Juventus sembra di nuovo prossimo alla conclusione.

Nella stagione 2018-2019, il giovane attaccante si ritagliò spazio nelle rotazioni di Allegri, con alcuni gol pesanti e addirittura la chiamata della Nazionale. Nel suo futuro non c’era però la consacrazione in bianconero, bensì la cessione all’Everton, dove le cose non andarono molto bene. Decisamente meglio al Psg, dove pur in una squadra piena di stelle riuscì a mettere insieme una stagione da 17 reti totali. Un rendimento che convinse la Juventus a riprenderlo, ma se numericamente andò a colmare il vuoto lasciato dall’improvviso addio di Cristiano Ronaldo, nei fatti è tornato a rendere a singhiozzo.

Due stagioni, quelle precedenti, dove ha messo insieme comunque numeri non negativi, in relazione al minutaggio. Quest’anno, sta andando decisamente peggio. E l’esplosione di Yildiz è destinata a togliergli ulteriore spazio. Al rientro dall’infortunio, Kean scalpita per giocare, ma verosimilmente lo farà altrove. Anche perché nei suoi pensieri ci sono la Nazionale e la volontà di partecipare a Euro 2024 agli ordini di Spalletti.

Juventus, Kean profilo ambito sul calciomercato: è corsa a tre, ecco la destinazione che preferisce

Dunque, i rumours di mercato su di lui si accumulano. E diverse squadre di Serie A ambiscono ad averlo tra le proprie fila, per una importante seconda parte di stagione.

Come riportato da Calciomercato.it, a contendersi Kean ci sono principalmente Fiorentina, Bologna e Monza. Un po’ staccati i rossoblù rispetto alle altre due, il Monza fa abbastanza sul serio ma la destinazione non convince il giocatore. In più, per quanto riguarda i brianzoli, l’ingaggio di 2 milioni di euro da corrispondere all’attaccante da qui a fine stagione rappresenta un problema non di poco conto. Kean, dal canto suo, vorrebbe invece giocare alla Fiorentina. Il club viola è in corsa su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Conference League. Trovare spazio nelle rotazioni di Italiano non sarebbe un problema e la vetrina per mettersi in mostra sarebbe ideale. La Juventus, poi, sarebbe propensa ad accontentarlo, anche pensando a una futura cessione, da monetizzare a fine annata con un prestito con successivo riscatto.