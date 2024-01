La Roma lo cede subito: raggiunge Zaniolo

La Roma può cedere subito uno dei suoi calciatori già a gennaio: lo vogliono in Premier League, raggiungerà Nicolò Zaniolo e giocheranno insieme?

La Roma può cambiare volto e regalare un’avventura in Premier League ad uno dei suoi giocatori. Ciò potrebbe avvenire già nel mercato di gennaio e dunque durante questa finestra invernale che chiuderà a fine mese.

La situazione in casa giallorossa è in divenire, in quanto servono nuovi innesti (specialmente in difesa) ma al momento è tutto fermo a causa del Fair Play Finanziario. La società ha necessità prima di vendere qualcuno per poi poter comprare. Lo ha ripetuto anche l’uscente Tiago Pinto in alcune dichiarazioni rilasciate a Mediaset prima del derby di Coppa Italia.

Nel mirino della Roma e di José Mourinho è finito Caglar Soyuncu, difensore dell’Atletico Madrid. L’obiettivo è concreto ma bisogna prima liberare un posto. Ecco perché non appare complicato prevedere almeno un’altra uscita da qui a fine gennaio per i giallorossi, piazzando qualche giocatore in esubero e che appare in fase discendente. Uno su tutti, ad esempio, è Leonardo Spinazzola.

La Roma può cedere subito Spinazzola: va da Zaniolo?

L’ex terzino della Juventus, dopo anni in grande spolvero sulla fascia di appartenenza, sta affrontando periodi complicati dovuti anche a qualche infortunio di troppo. Le sue prestazioni non sono più quelle di una volta e anche il suo impegno sembra risentirne.

Di sicuro a fine stagione sarà addio. Insomma per Mou è diventato uno dei sacrificabili. C’è anche lui nel mirino dello Special One quando quest’ultimo critica la squadra. Dove può andare? Spinazzola ha sicuramente mercato, ci sono diversi club interessati. A partire dall’Aston Villa, una delle sorprese della prima parte di stagione.

La squadra di Emery lotta per un posto in Champions League (se non addirittura per la vittoria della Premier League) e vorrebbe rinforzarsi ancora di più per non lasciar nulla di intentato. Nel mirino è finito proprio il laterale della Roma. Potrebbe presto ricongiungersi a Nicolò Zaniolo, già suo compagno di squadra alla Roma.

I Villans hanno diversi giocatori out per infortunio e per questo sicuramente qualcosa sul mercato faranno. Tra gli altri obiettivi ci sono anche Ngonge del Verona e David del Lilla. Ma soprattutto c’è Spinazzola che può lasciare subito Trigoria in modo da avere un piccolo indennizzo dal suo addio. Il giocatore non costerà molto in quanto è in scadenza di contratto a giugno e l’agente ha già fatto sapere che non rinnoverà: zero chance di una sua permanenza in giallorosso.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI