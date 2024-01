L’Inter ribalta l’attacco: colpo dalla Liga

Non termina la caccia all’attaccante dell’Inter, a Marotta sarebbe venuta un’idea che farebbe davvero piacere ai tifosi.

L’Inter non è andata per il sottile nelle prime giornate di calciomercato. Subito all’attacco, Beppe Marotta ha messo a segno il primo colpo comprando Tajon Buchanan per dare profondità alla rosa ed ora si concentra sugli obiettivi che mancano.

Probabilmente, prima della fine del calciomercato invernale, i nerazzurri completeranno anche l’acquisto di un attaccante. Quello della punta non è un ruolo in cui i nerazzurri hanno grosse difficoltà o emergenze, ma già da tempo si parla della possibilità di rimpiazzare un Alexis Sanchez che quest’anno si pensava potesse essere più decisivo.

La stagione del cileno finora non è stata esattamente all’altezza della sua fama, pur avendo l’ex Udinese messo a segno 2 reti in Champions League. Questo quindi vuol dire che se capitasse l’occasione giusta Inzaghi potrebbe anche ritrovarsi in rosa un attaccante in più.

Colpo dalla Liga, Inter show con En-Nesyri

Ci sarebbe quindi da sistemare eventualmente Alexis Sanchez, ma di tempo per la fine del mercato ce n’è ancora ed i tifosi interisti sperano in un colpaccio, visti soprattutto i nomi che girano. Secondo quanto riportato da fichajes.net, ancora un nuovo calciatore interesserebbe il club che a quanto pare potrà scegliere da una lunga lista. Lista che da qualche tempo comprende anche il nome dell’ottimo Youssef En-Nesyri.

L’attaccante ventiseienne è da tempo nel mirino delle big europee, ma quest’anno non sta riuscendo ad esprimersi al meglio, considerato dagli addetti ai lavori un po’ trascurato da Quique Sánchez Flores. Nonostante un minutaggio non proprio cospicuo, il marocchino ha messo a segno per ora 5 gol in campionato, 1 in Coppa del Re e 2 in Champions League da aggiungere a quello della Supercoppa UEFA, in stagione. Numeri niente male per uno che non starebbe giocando quanto desiderato.

Il nome della punta infatti farebbe senz’altro piacere ai tifosi e comodo alla squadra che deve ora chiudere la sua volata verso lo scudetto e spera di riottenere una finale in Europa. Attenzione però, perché il contratto del marocchino scadrà a giugno del 2025, quindi tra pochi mesi sarà ad un anno dalla scadenza.

Per questo motivo la sua squadra, il Siviglia, non potrà chiedere una cifra esorbitante per la sua cessione. Un accordo a gennaio potrebbe far felici tutti e gli appassionati di calciomercato saranno senz’altro curiosi di conoscere eventuali sviluppi nei prossimi giorni.